Tóth Alex menedzserének távozása lavinát indíthat el a Premier League-áben

A BBC úgy véli, a Premier League mostani mezőnyéből legalább hat-nyolc csapat is szakvezetőt válthat. Távozhatnak olyanok, akikkel elégedetlen az adott klub tulajdonosi köre, de akár olyanok is, akiknek a búcsúja egyáltalán nem találkozik a vezetők elképzelésével.

Iraola, például, kifejezetten jó munkát végzett a Bournemouth-nál, ahol előbb Kerkez Milos, majd Tóth Alex is a játékosa lett.

Az előző nyáron mindössze két csapat élére került új szakvezető, Thomas Frank a Tottenham Hotspurt, Keith Andrews a Brentfordot vette át. Most lényegesen nagyobb mozgásra lehet számítani.

Iraola iránt érdeklődik a Crystal Palace is, ott üresedés lesz, miután Oliver Glasner a szezon végén távozik.

Ha Iraolát nem sikerülne megszerezni, a Palace valószínűleg Thomas Frankre fog koncentrálni, akit a Tottenham februárban, mindössze nyolc hónapnyi munka után menesztett.

Esetleg Sean Dyche is szóba kerülhet a Crystal Palace-nál, őt a Nottingham Forest februárban menesztette, mindössze 114 nap után, a vezetőedzői posztról.

A Manchester City menedzserének, Pep Guardiolának a jövője folyamatosan találgatások tárgya, de ő még nem hozott döntést, egyébként még egy éve van hátra a jelenlegi szerződéséből.

Guardiola egyelőre a jelenre összpontosít, még arra is esélye van, hogy megnyerje egyetlen tavaszon a legfontosabb három angol trófeát.

Ha Guardiola távozik, Enzo Maresca lehet az egyik utódjelölt, aki januárban hagyta el a Chelsea-t, miután korábban Guardiola irányítása alatt dolgozott a Citynél. Felvetődött Xabi Alonso neve is, aki a sajtóhírek szerint a Liverpoolnál első számú esélyes, ha Arne Slot távozni kényszerül.

A Manchester United társtulajdonosának, Sir Jim Ratcliffenek és tanácsadóinak el kell dönteniük, hogy Michael Carricket megerősítik-e a nyáron. Carrick szenzációsan szerepelt a kinevezése utáni első két hónapban a csapatával, de hétfőn a Leeds United ellen elszenvedte első hazai vereségét.