ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.91
usd:
307.55
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
LONDON, ENGLAND - APRIL 11: Head Coach Andoni Iraola of Bournemouth before the Premier League match between Arsenal and Bournemouth at Emirates Stadium on April 11, 2026 in London, England. (Photo by Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images)
Nyitókép: Robin Jones - AFC Bournemouth / Getty Images

Tóth Alex menedzserének távozása lavinát indíthat el a Premier League-áben

Infostart

Andoni Iraola úgy döntött, hogy a nyáron elhagyja a Bournemouth-t, várhatóan visszatér anyaklubjához, az Athletic Bilbaóhoz. Várhetóen ez a lépés egy sorozat kezdete.

A BBC úgy véli, a Premier League mostani mezőnyéből legalább hat-nyolc csapat is szakvezetőt válthat. Távozhatnak olyanok, akikkel elégedetlen az adott klub tulajdonosi köre, de akár olyanok is, akiknek a búcsúja egyáltalán nem találkozik a vezetők elképzelésével.

Iraola, például, kifejezetten jó munkát végzett a Bournemouth-nál, ahol előbb Kerkez Milos, majd Tóth Alex is a játékosa lett.

Az előző nyáron mindössze két csapat élére került új szakvezető, Thomas Frank a Tottenham Hotspurt, Keith Andrews a Brentfordot vette át. Most lényegesen nagyobb mozgásra lehet számítani.

Iraola iránt érdeklődik a Crystal Palace is, ott üresedés lesz, miután Oliver Glasner a szezon végén távozik.

Ha Iraolát nem sikerülne megszerezni, a Palace valószínűleg Thomas Frankre fog koncentrálni, akit a Tottenham februárban, mindössze nyolc hónapnyi munka után menesztett.

Esetleg Sean Dyche is szóba kerülhet a Crystal Palace-nál, őt a Nottingham Forest februárban menesztette, mindössze 114 nap után, a vezetőedzői posztról.

A Manchester City menedzserének, Pep Guardiolának a jövője folyamatosan találgatások tárgya, de ő még nem hozott döntést, egyébként még egy éve van hátra a jelenlegi szerződéséből.

Guardiola egyelőre a jelenre összpontosít, még arra is esélye van, hogy megnyerje egyetlen tavaszon a legfontosabb három angol trófeát.

Ha Guardiola távozik, Enzo Maresca lehet az egyik utódjelölt, aki januárban hagyta el a Chelsea-t, miután korábban Guardiola irányítása alatt dolgozott a Citynél. Felvetődött Xabi Alonso neve is, aki a sajtóhírek szerint a Liverpoolnál első számú esélyes, ha Arne Slot távozni kényszerül.

A Manchester United társtulajdonosának, Sir Jim Ratcliffenek és tanácsadóinak el kell dönteniük, hogy Michael Carricket megerősítik-e a nyáron. Carrick szenzációsan szerepelt a kinevezése utáni első két hónapban a csapatával, de hétfőn a Leeds United ellen elszenvedte első hazai vereségét.

Kezdőlap    Sport    Tóth Alex menedzserének távozása lavinát indíthat el a Premier League-áben

premier league

bournemouth

andoni iraola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat
Az Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi-szoros iráni részeinek a blokádját – jelentette be az amerikai erők parancsnoksága a napokban. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta: az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terroristacsoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól.
 

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben

Az európai vegyipar egyre nagyobb nyomás alá kerül az emelkedő energiaárak és a geopolitikai feszültségek miatt, ami már most is jelentős áremelkedéseket okoz az alapanyagok piacán. A költségek növekedése nemcsak az ipart érinti, hanem fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban is, miközben a termelési kapacitások csökkenése tovább rontja a kilátásokat. A kialakuló helyzet az egész európai gazdaság versenyképességét veszélyeztetheti - írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók

Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 17:56
Nagy a baj a Liverpoolnál
2026. április 15. 15:32
Gyászol a magyar labdarúgás
×
×