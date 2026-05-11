2026. május 11. hétfő Ferenc
Vang Hao-cö, Caj Hszü-csö és Szung Ling-tung kínai űrhajósok (b-j) az észak-kínai Kanszu (Gansu) tartományban, a Gobi-sivatagban fekvő csiucsüani (Jiuquan) űrközpontban tartott búcsúünnepségen 2024. október 29-én. A három űrhajós a Föld körül keringő és épülő kínai űrállomásra, a Tienkungra (Mennyei Palota) utazik.
Teherűrhajó indult el az űrbe, meghökkentő dolgot is visz

Kína hétfőn új teherűrhajót indított a Tienkung (Tiangong) űrállomás ellátására – közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek az űrállomásra egy futópadot is.

A Tiencsou-10 (Tianzhou-10) nevű pilóta nélküli teherűrhajót Hosszú Menetelés-7 (Long March-7) hordozórakétával indították helyi idő szerint reggel 8 óra 14 perckor a dél-kínai Hajnan (Hainan) szigetén található Vencsang (Wenchang) űrközpontból.

A kínai állami média beszámolója szerint az űrhajó mintegy tíz perccel a start után levált a rakétáról, kijelölt pályára állt, majd kinyitotta napelemeit. A küldetést a kínai űrhatóság teljes sikernek minősítette.

A Tiencsou-10 később automatikus megközelítési- és dokkolási manővert hajt végre a Föld körül keringő Tienkung űrállomással.

A teherűrhajó csaknem 6,3 tonna rakományt szállít, köztük

  • hajtóanyagot,
  • a személyzet ellátásához szükséges fogyóeszközöket és
  • tudományos kísérletekhez szükséges berendezéseket.
  • A rakomány része egy új szkafander űrsétákhoz,
  • valamint egy futópad is az űrhajósok edzéséhez.

A kínai közlés szerint több mint 220 különféle eszközt és felszerelést juttatnak az állomásra, továbbá mintegy 700 kilogramm hajtóanyagot.

A Tienkung fedélzetén jelenleg három kínai űrhajós tartózkodik, akiknek küldetését nemrég meghosszabbították.

A mostani küldetés az ötödik teherszállító repülés a kínai űrállomás működési és fejlesztési szakaszának kezdete óta, egyben a Hosszú Menetelés rakétacsalád 641. indítása.

Kína az elmúlt években jelentősen felgyorsította űrprogramját. A Tienkung űrállomás rendszeres üzemeltetése mellett Peking célja, hogy 2030-ig kínai űrhajósokat juttasson a Holdra.

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Hétfőn 8 órától megkezdődik a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter szombaton már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll kedden: 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár”: a kétharmados Tisza-többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús „veszélyhelyzet”.
 

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti üzenetében azt mondta, bár a tűzszünet szombati életbe lépése óta Oroszország valóban tartózkodik az Ukrajna elleni rakéta- és légitámadásoktól, a frontvonalakon továbbra is folyik a harc. Vlagyimir Putyin orosz államfő azt javasolta, hogy barátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehetne közvetítő Oroszország és Európa között. Németország elutasította az ötletet, mondván a moszkvai javaslat nem tekinthető hitelesnek.

Elszabadult a pokol a puskaporos hordónak számító térségben: az Egyesült Államok határozott válasza után máris kilőttek az árak

Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát.

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Iran is reported to want lifting of the US naval blockade, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz and compensation for war damage.

