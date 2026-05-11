Teherűrhajó indult el az űrbe, meghökkentő dolgot is visz

A Tiencsou-10 (Tianzhou-10) nevű pilóta nélküli teherűrhajót Hosszú Menetelés-7 (Long March-7) hordozórakétával indították helyi idő szerint reggel 8 óra 14 perckor a dél-kínai Hajnan (Hainan) szigetén található Vencsang (Wenchang) űrközpontból.

A kínai állami média beszámolója szerint az űrhajó mintegy tíz perccel a start után levált a rakétáról, kijelölt pályára állt, majd kinyitotta napelemeit. A küldetést a kínai űrhatóság teljes sikernek minősítette.

A Tiencsou-10 később automatikus megközelítési- és dokkolási manővert hajt végre a Föld körül keringő Tienkung űrállomással.

A teherűrhajó csaknem 6,3 tonna rakományt szállít, köztük

hajtóanyagot,

a személyzet ellátásához szükséges fogyóeszközöket és

tudományos kísérletekhez szükséges berendezéseket.

A rakomány része egy új szkafander űrsétákhoz,

valamint egy futópad is az űrhajósok edzéséhez.

A kínai közlés szerint több mint 220 különféle eszközt és felszerelést juttatnak az állomásra, továbbá mintegy 700 kilogramm hajtóanyagot.

A Tienkung fedélzetén jelenleg három kínai űrhajós tartózkodik, akiknek küldetését nemrég meghosszabbították.

A mostani küldetés az ötödik teherszállító repülés a kínai űrállomás működési és fejlesztési szakaszának kezdete óta, egyben a Hosszú Menetelés rakétacsalád 641. indítása.

Kína az elmúlt években jelentősen felgyorsította űrprogramját. A Tienkung űrállomás rendszeres üzemeltetése mellett Peking célja, hogy 2030-ig kínai űrhajósokat juttasson a Holdra.