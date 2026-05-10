2026. május 10. vasárnap
Rock with Greek flag in the middle of the crystal clear sea, Almyros Beach, Mirabella bay, Agios Nikolaos, Crete, Greece
Nyitókép: Roberto Moiola / Sysaworld/Getty Images

Nem is sejtették, milyen veszedelmes dologra bukkantak az üdülőszigetnél

Infostart / MTI

Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda-sziget partjainál talált, száz kilogramm robbanóanyaggal teli tengeri drónt – jelentette az ERT görög köztévé vasárnap.

A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú MAGURA V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.

A Kathimerini című görög napilap szerint a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés azzal, hogy Ukrajna tengeri drónokat vet be Oroszország árnyéflottájának megtámadására. A múltban már jelentettek ilyen típusú támadásokat a Földközi-tengeren, Líbia és Kréta között, valamint Málta partjainál.

Szemtanúk szerint a drón hajtóműve még mindig járt, ami arra enged következtetni, hogy a kezelők elvesztették az irányítást az eszköz felett, és az továbbhaladt, amíg el nem érte a partot.

A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre.

(Nyitóképünk illusztráció.)

oroszország

ukrajna

görögország

drón

háború

haditengerészet

robbanóanyag

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Irán vasárnap elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak – jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Ezzel új szakaszba léptek a több mint két hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások.

Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.

First passengers fly home from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

