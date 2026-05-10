Uniós zászlót tépett szét Európa napján a hírhedt EP-képviselő

A felvétel tanúsága szerint a botrányairól hírhedt Diana Sosoaca szimpatizánsai körében tépte szét az Európai Unió zászlaját. A videóban az EP-képviselő egy férfi társaságában látható, amint mindketten az uniós zászlót fogják, majd elkezdik azt ellentétes irányba húzni, amíg a zászló kettészakad.

A videóban az EP-képviselő úgy fogalmaz, hogy Európa napján ő is „kéri a saját részét” Európából. Erre a felvétel másik főszereplője is kijelenti, hogy ő szintén kéri a maga részét. Sosoaca arra biztatja a háttérben álló szimpatizánsait: ők is vegyék el a részüket Európából.

A szélsőséges, oroszbarát EP-képviselő Facebook-oldalán közzétett videófelvétel a bejegyzés szerint a Teleorman megyei Dudu faluban, a Plaviceni-kolostornál készült – írta a Digi24.

A román hírportál arra is felhívta figyelmet, hogy a botrányhős politikus aznap Oroszország bukaresti nagykövetségén vett részt a győzelmi napi fogadáson. Az EP-képviselő a nagykövetség Facebook-oldalán közzétett felvételeken is szerepel.

Diana Iovanovici Sosoaca április végén azzal került a figyelem középpontjába, hogy az Európai Parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését. Az EP hét olyan feltételezett bűncselekményeknek az ügyében engedélyezte a képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, amelyek miatt Romániában nyomoznak ellene.

Sosoacát a román hatóságok többek között háborús bűnösnek nyilvánított személyek dicsőítésével, antiszemitizmussal, valamint vasgárdista, rasszista és idegengyűlölő eszmék nyilvános népszerűsítésével vádolják.