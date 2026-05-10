Series of images to create a giff of the EU flag blowing in the wind and contorting with strong backlight
Nyitókép: Daniel Day/Getty Images

Uniós zászlót tépett szét Európa napján a hírhedt EP-képviselő

Infostart / MTI

Európai uniós zászlót tépett szét szombaton, Európa napján Diana Sosoaca, az ultranacionalista SOS Románia párt európai parlamenti (EP-)képviselője és egyben elnöke – számolt be vasárnap a Digi24 hírportál a politikus által közzétett videófelvétel alapján.

A felvétel tanúsága szerint a botrányairól hírhedt Diana Sosoaca szimpatizánsai körében tépte szét az Európai Unió zászlaját. A videóban az EP-képviselő egy férfi társaságában látható, amint mindketten az uniós zászlót fogják, majd elkezdik azt ellentétes irányba húzni, amíg a zászló kettészakad.

A videóban az EP-képviselő úgy fogalmaz, hogy Európa napján ő is „kéri a saját részét” Európából. Erre a felvétel másik főszereplője is kijelenti, hogy ő szintén kéri a maga részét. Sosoaca arra biztatja a háttérben álló szimpatizánsait: ők is vegyék el a részüket Európából.

A szélsőséges, oroszbarát EP-képviselő Facebook-oldalán közzétett videófelvétel a bejegyzés szerint a Teleorman megyei Dudu faluban, a Plaviceni-kolostornál készült – írta a Digi24.

A román hírportál arra is felhívta figyelmet, hogy a botrányhős politikus aznap Oroszország bukaresti nagykövetségén vett részt a győzelmi napi fogadáson. Az EP-képviselő a nagykövetség Facebook-oldalán közzétett felvételeken is szerepel.

Diana Iovanovici Sosoaca április végén azzal került a figyelem középpontjába, hogy az Európai Parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését. Az EP hét olyan feltételezett bűncselekményeknek az ügyében engedélyezte a képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, amelyek miatt Romániában nyomoznak ellene.

Sosoacát a román hatóságok többek között háborús bűnösnek nyilvánított személyek dicsőítésével, antiszemitizmussal, valamint vasgárdista, rasszista és idegengyűlölő eszmék nyilvános népszerűsítésével vádolják.

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

A Knight Frank évente kiadott globális The Wealth Report-ja szerint 2025-ben fordulóponthoz érkezett a világ kereskedelmi ingatlanpiaca: az irodák és a kiskereskedelmi ingatlanok újra a befektetők fókuszába kerültek, a nagy értékű tranzakciók visszatértek, és az intézményi tőke több mint 144 milliárd dollárnyi friss forrással készül a 2026-os évre.

Napi kvíz a természet szerelmeseinek! Tedd próbára magad a Madarak és Fák Napja alkalmából készült kérdéseinkkel, és zsebeld be a 10/10-es eredményt!

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

