ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.9
usd:
302.3
bux:
134193.31
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű: az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításába került.
Nyitókép: Aeroplex

Legendás Rolls-Royce hajtóművet állítanak ki Budapesten

Infostart

Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű: az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításába került.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum – a legutóbbi Szörényi-terepasztal bemutatása után – ismét Kőbányán nyit időszaki kiállítást, az Északi Járműjavító területén, a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű, modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex vállalat – amely 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. Aero portfóliójának tagvállalata, fő tevékenysége pedig az Airbus és Boeing típusú repülőgépek javítása és karbantartása – a múzeum részére adományozta.

A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 TriStar volt, amelyhez eredetileg kifejlesztették.

Később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747 egyes verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is.

Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű: az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításába került.
Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű: az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításába került.

A hajtómű 2025 júliusáig állt aktív szolgálatban, amikor az üzemeltetési ciklus végéhez érve kivonták a forgalomból. A DHL hozzájárulásával ennek a hajtóműnek a párja szintén itt maradt Budapesten, az Aeroplex Képzési Központjában a jövő szakembereinek gyakorlati képzését segíti.

Demény Árpád, az Aeroplex ügyvezető igazgatója elmondta: „Egy ilyen hajtómű nemcsak műszaki tárgy, hanem több évtizednyi repüléstörténet lenyomata. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a tudást és élményt most kézzelfogható módon adhatjuk tovább a nagyközönségnek. Külön köszönettel tartozunk partnerünknek, a DHL-nek a támogatásért.”

Az Aeroplexnek nem ez az első közös munkája a Közlekedési Múzeummal. A vállalat az éppen két évvel ezelőtt kiállított An-2-es felújításában nyújtott segítséget az ACE. A hajtómű mellett ez a repülőgép is megtekinthető lesz a kiállításon – zárul a 4iG Space and Defence Technologies és az Aeroplex sajtóközleme.

Kezdőlap    Kultúra    Legendás Rolls-Royce hajtóművet állítanak ki Budapesten

hajtómű

magyar műszaki és közlekedési múzeum

rolls-royce

aeroplex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Beindul a héten a hazai gyorsjelentési szezon, sorra jelentenek a blue chipek, kedden közzéteszi első negyedéves számait a Magyar Telekom is. Mutatjuk, mit várnak az elemzők a főbb sorokon a konszenzus alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 20:20
Trieszt főtere került a középpontba a Virág Judit Galériában
2026. május 8. 06:36
Egy évszázad az élő bolygón – húsz érdekesség és számos videó a ma százéves David Attenborough-ról
×
×