Legendás Rolls-Royce hajtóművet állítanak ki Budapesten

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum – a legutóbbi Szörényi-terepasztal bemutatása után – ismét Kőbányán nyit időszaki kiállítást, az Északi Járműjavító területén, a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű, modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex vállalat – amely 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. Aero portfóliójának tagvállalata, fő tevékenysége pedig az Airbus és Boeing típusú repülőgépek javítása és karbantartása – a múzeum részére adományozta.

A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 TriStar volt, amelyhez eredetileg kifejlesztették.

Később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747 egyes verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is.

Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű: az Aeroplex hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításába került.

A hajtómű 2025 júliusáig állt aktív szolgálatban, amikor az üzemeltetési ciklus végéhez érve kivonták a forgalomból. A DHL hozzájárulásával ennek a hajtóműnek a párja szintén itt maradt Budapesten, az Aeroplex Képzési Központjában a jövő szakembereinek gyakorlati képzését segíti.

Demény Árpád, az Aeroplex ügyvezető igazgatója elmondta: „Egy ilyen hajtómű nemcsak műszaki tárgy, hanem több évtizednyi repüléstörténet lenyomata. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a tudást és élményt most kézzelfogható módon adhatjuk tovább a nagyközönségnek. Külön köszönettel tartozunk partnerünknek, a DHL-nek a támogatásért.”

Az Aeroplexnek nem ez az első közös munkája a Közlekedési Múzeummal. A vállalat az éppen két évvel ezelőtt kiállított An-2-es felújításában nyújtott segítséget az ACE. A hajtómű mellett ez a repülőgép is megtekinthető lesz a kiállításon – zárul a 4iG Space and Defence Technologies és az Aeroplex sajtóközleme.