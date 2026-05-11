2026. május 11. hétfő Ferenc
Nyitókép: Pexels.com

Rekordhoz közelített áprilisban a tenger felszínének hőmérséklete

Infostart / MTI

A Coprtnicus éghajlatfigyelő szolgálat jelentése szerint a mérések kezdete óta csak egyszer volt melegebb a tengerfelszín, mint előző hónapban.

A feljegyzések kezdete óta a második legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérték áprilisban a tengerfelszínen – közölte csütörtökön az Európai Unió Copernicus éghajlatmegfigyelő szolgálata.

A jelentés szerint a múlt hónapban a Csendes-óceán trópusi térségének nagy részén rekordhőmérsékletet regisztráltak, intenzív tengeri hőhullámok kíséretében. Ez volt a harmadik legmelegebb április is világszerte, a felszíni levegő átlagos hőmérséklete 14,89 Celsius-fok volt, 0,52 fokkal magasabb az 1991-2020 közötti áprilisi hőmérsékletek átlagánál.

Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) éghajlati stratégiai vezetője szerint ezek az értékek egyértelműen jelzik a globális felmelegedést.

A tengerfelszín melegedése mellett az északi-sarki tengeri jég kiterjedése átlag alatti volt, és Európa-szerte jelentős különbségek mutatkoztak a hőmérséklet és a csapadékmennyiség terén

– fűzte hozzá. A Copernicus megfigyelése alapján az északi féltekén komoly hőmérséklet-ingadozások voltak áprilisban. Átlagon felüli meleg volt Délnyugat-Európa nagy részén, Spanyolországban pedig az idei volt a legmelegebb április. Kelet-Európában viszont meglepően hideg volt.

A múlt hónapban számos szélsőséges időjárási esemény is bekövetkezett: trópusi ciklonok a Csendes-óceánon, árvizek a Közel-Keleten és aszály Dél-Afrikában. Villámáradások pusztítottak az Arab-félszigeten, Iránban, Afganisztánban, Szaúd-Arábiában és Szíriában pedig árvizek és földcsuszamlások sújtottak egyes régiókat.

Az Arktiszon a tengeri jég átlagos kiterjedése körülbelül 5 százalékkal maradt el az átlagostól.

A Copernicus szolgálat műholdakról, hajókról, repülőgépekről és meteorológiai állomásokról származó mérések alapján teszi közzé rendszeresen jelentéseit.

