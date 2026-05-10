2026. május 10. vasárnap
Leadja szavazatát egy nõ az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szoros eredményt hozott a felsőszentmártoni időközi

Infostart / MTI

A Baranya vármegyei Felsőszentmárton községben a két független induló közül Várnai Leventét választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Várnai Levente a szavazatok 51,97 százalékát, 238 voksot kapott, míg Kovácsevics Istvánra 220-an (48,03 százalék) szavaztak.

A Baranya délnyugati határán fekvő, Dráva-menti kistelepülésen a 748 szavazásra jogosult 62,43 százaléka, 467 választópolgár vett részt a voksoláson, 6 szavazat érvénytelen volt.

A településen nyolc független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.

Az Ormánság legnyugatibb fekvésű községében azért volt szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület február 11-én a feloszlásáról döntött.

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

