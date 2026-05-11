Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Koncentráció történt, jelenleg körülbelül ezer utazási vállalkozás van bejegyezve, de ezek közül nem működik mindegyik, mert a koronavírus-járvány egyik hatása az volt, hogy néhány vállalkozás „hibernálta” magát, és nem mindenki vette vissza a tevékenységét – mondta Molnár Judit az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke felidézte: Magyarországon kétszintű utazási piac működik: egyrészt vannak a túloperátorok, akik az utakat szervezik, ők az utak „gazdái”, és vannak az utazásközvetítő cégek, akik értékesítik az utazást, a programokat.

Az utazásszervezők számában is tapasztalható csökkenés, jelenleg körülbelül 20 nagyobb utazásszervező cég működik Magyarországon

– tette hozzá.

Szóba került az is, hogy vannak feketén működő, akár magukat utazási tanácsadónak nevező, az online térben működő magyarok, akik jellemzően külföldön élnek, jellemzően nem rendelkeznek szakképesítéssel, és azzal vonzzák az utazni kívánókat, hogy ők ismerik az adott piacot, mert ott élnek.

„Azt mondják, hogy ők nem is szednek el pénzt az érdeklődőtől, hanem megmondják azt, hogy ebbe a szállodába készítsd a foglalást, erre a repülőjáratra vedd meg a repülőjegyedet... Ez működhet is, de azért egyszer-kétszer azért láttunk már ezzel kapcsolatban olyan helyzetet, mint például egy, a Seychellen működő iroda, a néhány évvel ezelőtt a sajtót is bejárt bizonyos Laguna Travel esete volt, amely csak úgy betette a nevébe, hogy travel. Emlékeim szerint majdnem 300 millió forintos kárt szenvedtek el az utasok, és soha nem kapták vissza a pénzüket” – mondta Molnár Judit. Hozzátette: az elmúlt években jöttek új, legális szereplők, utazási irodák is a magyar piacra, de mostanra konszolidálódott a piaci helyzet.

Visszatértek viszont a Covid után teljesen eltűnt last minute típusú ajánlatok.

Az elmúlt évben túlkínálat volt a piacon, és azért, hogy az irodák értékesíteni tudják a charter repülőgépeken a helyeket – hisz függetlenül attól, hogy 188 utas ül azon a repülőgépen, vagy csak 3-4, az utazási irodának akkor is ki kell fizetnie a teljes repülőgépet – nem volt más lehetőségük, mint az, hogy akciókhoz folyamodjanak – mondta a szakember.

Az elmúlt időszak emlékezetes eseménye volt az Unitravel csődje. Az iroda nemrég kiadott egy közleményt, amely szerint egész egyszerűen „megölték” az irodát. A drámai megfogalmazás arra utal, hogy egy nagyon kemény verseny alakult ki az utazási irodák között. Ezzel kapcsolatban Molnár Judit elmondta:

két évvel ezelőtt megjelent egy nagy külföldi cég a magyar piacon, és annyira tőkeerős volt, hogy nyomott árakon tudta kínálni az utazásait akár a saját vesztesége árán is,

ráadásul egy agresszív marketingkampány csatlakozott a megjelenéséhez. Ám mostanra megismerték az utasok a nevét, ők pedig a magyar piacot, és konszolidálódott a helyzet, nagyjából kiegyenlítődött a kereslet-kínálat. Megjegyezte: ez a cég más országokban is így járt el, ez volt a módszere a piacszerzésre.

A MUISZ elnöke beszélt arról is, hogy az utazási irodáknak két területen maradt nagy szerepük: egyészt a charteres tengerparti utazásoknál, ugyanis sok család, utazó számára rendkívül kényelmes, hogy csak felszáll a repülőre, majd leszáll a célországban, várja a traszfer és már ott is van a szállodában a tengerparton, és van telepített magyar idegenvezető is. Az idősebb, nyelveket kevésbé beszélő korosztály, illetve a családosok körében ez népszerű. A másik terület a kultuális körutazásoké, ahol a magyar idegenvezető által hozzáadott plusz érték, tudás, amit útikönyvekből nem lehet megszerezni, továbbra is fontos vonzerő, ahogy az utazási irodák által nyújtott biztonság is. Ugyanez igaz a távoli, egzotikus úti célokra is.

„Például Japán esetében, ahol esetleg még az utcanevek sem latin betűkkel vannak kiírva, nehéz egy angolul kiválóan kommunikáló utazónak is a tájékozódás, ott egyértelműen fontos szerepe van az utazási irodáknak. És nemcsak a csoportos utazásokról kell beszélnünk, hanem egyéni utazásokról is: ha valaki azt mondja, hogy a párjával, a családjával vagy egy kis baráti társasággal szeretne elutazni valahova, és

azt szeretnék, hogy legyen minden előre megszervezve, és hogy ha bármi probléma adódik, legyen valaki, akihez tudnak segítségért fordulni.

Én is egy gyakorló utazási irodás vagyok, a mi cégünknél a bevételének az 50 százaléka az ilyen jellegű egyéni igények kiszolgálásából adódik” – emelte ki Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.