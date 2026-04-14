Lemondott Gyulay Zsolt, megbénult az autósport-szövetség

Gyulay Zsolt benyújtotta lemondását a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökségi tagságáról, így az elnökség határozatképtelenné vált. A lemondás tényét Gyulay Zsolt megerősítette a Racing line-nak.

Az MNASZ elnöksége a szervezeti és működési szabályzat szerint hét fő, de a korábbi lemondások után már csak négyen maradtak. Gyulay Zsolt akkor még a folytatás mellett döntött, azonban mostani távozásával, melynek hátterében megnövekedett feladatai állnak, három főre csökkent a létszám: Szujó Zoltán elnök, Rabócsi Tibor és Kálmán Péter maradt hírmondónak.

Az MNASZ-nek következő lépésként össze kell hívnia a tisztújító közgyűlést, amelyen az autósport-társadalom közel négy év után ismét dönthet a jövőjéről. A tagságban egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint nem a megfelelő irányba halad a magyar autósport, amit a a rohamosan csökkenő nevezői létszámok tükröznek leginkább – jegyzi meg a lap. Emellett az MNASZ és a Magyar Gyorsulási Szövetség közötti folyamatos, nyilvános konfliktusok is tovább rontották a szervezet megítélését.