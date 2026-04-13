ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.93
usd:
313.96
bux:
137408.11
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Székely Zója felemáskorlát-gyakorlata a női torna egyéni összetett verseny a II. Európa Játékokon a Minszk Arénában 2019. június 29-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nagy ugrás előtt a tornasport – már csak egy kis szerencse kéne

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A magyar tornasport manapság a középmezőny felett van a világban – erről beszélt az InfoRádióban Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség újraválasztott elnöke, aki ötödik vezetői ciklusát kezdheti meg. A Nemzet Sportolója, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka célja, hogy a Los Angeles-i olimpiára a férfi és a női csapat is kijusson.

A magyar tornasport a világban a középmezőny fölött helyezkedik el, vannak kiugró versenyzők is, például Székely Zója, aki sérülten volt 8. a világbajnokságon, a sportolók több Eb-aranyat szereztek, de egyéb érmek is teremnek; mint Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség újraválasztott elnöke az InfoRádióban elmondta, a pozíciókat tartani nagyon nehéz, mivel sok országban űzik ezt a sportágat, és mivel sok érmet lehet szerezni, nagy az érdeklődés.

Ami momentán hiányzik szerinte a magyar tornasportból, az egy világsztár, aki azért időről időre felbukkan; Mészáros Krisztoferben bíznak, hogy a következő olimpián lesz a csúcson, és valamilyen érmet szerez.

És ott van a csapat, amely szintén minősíti egy ország sportágbéli állapotát, ezzel kapcsolatban azt mondta, reménykedik, hogy nem lesz még egyszer két olyan baki, amely meghiúsítja az olimpiai álmokat:

  1. Kovács Zsófia a kvalifikációs vb előtt egy hónappal sérült meg, ő volt a legjobb versenyző akkor
  2. nyújtón négyen is leestek olyan elemnél, amelynél soha egyszer sem, ezt az izgalom hozta ki.

Magyar Zoltán bízik benne, hogy mivel nem változott a férfi csapat, a nőiben pedig gyorsan javulnak a sérülések, lesz esély kiugró eredmény elérésére, mindkét csapattal ki lehetne jutni az olimpiára.

Elmondta még, a tornasportban dolgozó edzők megbecsültsége megfelelő, a rendszer bevált, a szövetségnél állásban van 35-40 edző, ezen kívül mellékállásban van 27, ől főállás mellett csinálják a tornát.

Az infrastrukturális helyzetet is kommentálta: a magyar válogatott magja felszerez, lehetne modernebb, nagyon minden, de a válogatottnak a központ Tatán van, Győrben vagy Budapesten.

Jó lenne szerinte több terem, de tudja, milyen helyzetben van az ország, nem lehet akármit kérni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Nagy ugrás előtt a tornasport – már csak egy kis szerencse kéne

olimpia

torna

magyar zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire.
 

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók

„A demokrácia győzelme”, „Nem szabad csalódást okozni” – újabb gratulációk a Tiszának Európából és a tengerentúlról

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

Keszthelyen újraszámlálják az egyéni szavazatokat

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége

381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hétfőn virradóra véget ért a 32 órás húsvéti tűzszünet az orosz-ukrán fronton. Hiába a szombat délután életbe lépett fegyvernyugvás, Moszkva és Kijev is annak megsértésével vádolta a másikat. Az ukrán vezérkar szerint az orosz haderő 2299 alkalommal sértette meg, míg a Kreml 1971 támadásről közölt jelentést a tűzszünet dacára. Az Ukrinform tudósítása szerint közben hétfő reggel dróntámadásokat és robbanásokat észleltek Ukrajna Zaporizzsja megyéjében. A délkelet-ukrajnai régióban az elmúlt 24 órában Oroszország 456 csapást mért 28 településre, egy nő megsérült. Volodimir Zelenszkij gratulált a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a tegnapi választási győzelméhez. "Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül" - írta az ukrán elnök, hozzátéve: Kijev kész "előremozdítani az együttműködést" Budapesttel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 12:38
Nem sikerült Csisztu Zsuzsának
2026. április 13. 08:19
Hétfőre is jut egy NB I-es meccs, no meg egy Veszprém-Szeged – sport a tévében
×
×