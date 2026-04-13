Nagy ugrás előtt a tornasport – már csak egy kis szerencse kéne

A magyar tornasport a világban a középmezőny fölött helyezkedik el, vannak kiugró versenyzők is, például Székely Zója, aki sérülten volt 8. a világbajnokságon, a sportolók több Eb-aranyat szereztek, de egyéb érmek is teremnek; mint Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség újraválasztott elnöke az InfoRádióban elmondta, a pozíciókat tartani nagyon nehéz, mivel sok országban űzik ezt a sportágat, és mivel sok érmet lehet szerezni, nagy az érdeklődés.

Ami momentán hiányzik szerinte a magyar tornasportból, az egy világsztár, aki azért időről időre felbukkan; Mészáros Krisztoferben bíznak, hogy a következő olimpián lesz a csúcson, és valamilyen érmet szerez.

És ott van a csapat, amely szintén minősíti egy ország sportágbéli állapotát, ezzel kapcsolatban azt mondta, reménykedik, hogy nem lesz még egyszer két olyan baki, amely meghiúsítja az olimpiai álmokat:

Kovács Zsófia a kvalifikációs vb előtt egy hónappal sérült meg, ő volt a legjobb versenyző akkor nyújtón négyen is leestek olyan elemnél, amelynél soha egyszer sem, ezt az izgalom hozta ki.

Magyar Zoltán bízik benne, hogy mivel nem változott a férfi csapat, a nőiben pedig gyorsan javulnak a sérülések, lesz esély kiugró eredmény elérésére, mindkét csapattal ki lehetne jutni az olimpiára.

Elmondta még, a tornasportban dolgozó edzők megbecsültsége megfelelő, a rendszer bevált, a szövetségnél állásban van 35-40 edző, ezen kívül mellékállásban van 27, ől főállás mellett csinálják a tornát.

Az infrastrukturális helyzetet is kommentálta: a magyar válogatott magja felszerez, lehetne modernebb, nagyon minden, de a válogatottnak a központ Tatán van, Győrben vagy Budapesten.

Jó lenne szerinte több terem, de tudja, milyen helyzetben van az ország, nem lehet akármit kérni.