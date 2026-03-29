Gerevich-Kovács-Kárpáti kard vk: Szilágyi Áron bronzérmes

Így a pénteki selejtezőt kihagyhatta, s csak szombaton kezdett a BOK Csarnokban. A legszorosabb asszóját a 64-es főtáblán az első fordulóban vívta, az olasz Cosimo Bertinit 15-14-re győzte le.

A folytatásban, az elődöntőig nem kellett már ennyire izgulnia, az ugyancsak olasz Dario Cavaliere (15-11), vasasos klubtársa, Rabb Krisztián (15-8) és a francia Maxime Pianfetti (15-6) ellen magabiztosan nyert.

Az elődöntőben újabb olasz kardozó, Matteo Neri várt rá, akitől fordulatos küzdelemben 15-12-re kikapott.

Tavaly nem volt ott a GKK vk mezőnyében Szilágyi, mert Achilles-műtétje után akkor még nem versenyzett. Előtte, 2022-ben és 2023-ban ő nyerte a hazai vk-t.