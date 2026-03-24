Muszáj variálnia Marco Rossinak – változások a válogatott keretében

A Magyar Labdarúgó Szövetség közlésére hivatkozva az M4Sport.hu azt írja, a közelgő Szlovénia és Görögország elleni meccsekre készülő labdarúgó-válogatott keretén személyes okokból és sérülés miatt több változtatást is eszközölt Marco Rossi.

Így például:

Nego Loic megsérült a Le Havre legutóbbi bajnokiján, nem játszhat

Varga Barnabás bokája kificamodott, harcképtelen (egyelőre)

Orbán Willi és Styles Callum személyes okokból van távol, előbbi mégis megérkezhet Telkibe a többiekhez

Dárdai Márton is sérült, kérdés, meddig.

A helyzetre reagálva a kapitány behívott két korábbi alapembert, Szalai Attilát és Nagy Zsoltot.

A hétfői edzésen a vasárnap még meccsen szerepeltek regenerációs munkát végeztek, a többiek labdás tréningen vettek részt.

A magyar válogatott szombaton Szlovéniát, kedden Görögországot fogadja a Puskás Arénában.