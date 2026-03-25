2026. március 27. péntek Hajnalka
Baráth Péter (b) és Szűcs Tamás nyilatkozik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. március 24-én. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkőzést március 28-án a Puskás Arénában. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkőzést március 28-án a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A nagy visszatérő és az újonc elszánt: az összes felkészülési meccset meg akarják nyerni a válogatottal

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
A három év után a magyar labdarúgó-válogatottba visszatérő Baráth Péter kijelentette: nemcsak a következő két márciusi, hanem a júniusban esedékes két barátságos mérkőzést is meg akarja nyerni a csapat. A debreceni Szűcs Tamást a saját bemutatkozásának lehetősége motiválja.

A 24 esztendős Baráth Péter majdnem három év után kapott ismét meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A cseh élvonalbeli Sigma Olomouc középpályása a telki edzőközpontban elmondta: a most záruló három év nem indult könnyen számára, de a mostani meghívónak köszönhetően is visszakerült oda, ahová tartozni szeretne.

A kétszeres magyar válogatott futballista bízik benne, hogy a Szlovénia és a Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken megkapja majd a játéklehetőséget, és akkor élesben is bebizonyíthatja, mennyit fejlődött az elmúlt három évben. Nagyon reméli, hogy hosszabb távon is a válogatott keret tagja lesz.

„Egymás között megbeszéltük, hogy a következő négy felkészülési mérkőzést mindenképpen győzelmekkel szeretnénk zárni”

– jegyezte meg a DVSC és a Ferencváros korábbi játékosa.

Az abszolút újonc Szűcs Tamás pedig arról beszélt Telkiben, hogy nagyon jó, befogadó közeg a válogatotté, és bár hallotta, hogy ilyen közösség van a nemzeti együttesnél, ekkora közvetlenségre előzetesen nem számított. A 21 éves középpályás úgy fogalmazott, a csapat szempontjából az a legfontosabb, hogy a következő találkozókon nyerjenek. Ami pedig az egyéni céljait illeti, szeretne bemutatkozni a válogatottban.

„Nekem ez egy nagy álmom, és nagyon boldog lennék, ha megvalósulna, de természetesen a csapat érdeke minden felett áll, úgyhogy ha győzünk mind a két meccsen, akkor én már boldog leszek”

– tette hozzá Szűcs Tamás.

Az már hétfőn kiderült, hogy Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) és Szalai Attila (Pogon Szczecin, Lengyelország) is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, miután biztossá vált, hogy Loic Nego sérülés, Callum Styles pedig személyes okok miatt nem áll rendelkezésre; Varga Barnabás bokája kificamodott az AEK Athén vasárnapi, Kifiszia elleni bajnoki meccsén, ezért egyelőre nem edzhet együtt Szoboszlai Dominikékkal.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata júniusban előbb Finnországot látja vendégül Budapesten, aztán a kazahok érkeznek Debrecenbe, ősszel pedig a Nemzetek Ligája-mérkőzések következnek.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.

Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

