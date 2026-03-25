A nagy visszatérő és az újonc elszánt: az összes felkészülési meccset meg akarják nyerni a válogatottal

A 24 esztendős Baráth Péter majdnem három év után kapott ismét meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A cseh élvonalbeli Sigma Olomouc középpályása a telki edzőközpontban elmondta: a most záruló három év nem indult könnyen számára, de a mostani meghívónak köszönhetően is visszakerült oda, ahová tartozni szeretne.

A kétszeres magyar válogatott futballista bízik benne, hogy a Szlovénia és a Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken megkapja majd a játéklehetőséget, és akkor élesben is bebizonyíthatja, mennyit fejlődött az elmúlt három évben. Nagyon reméli, hogy hosszabb távon is a válogatott keret tagja lesz.

„Egymás között megbeszéltük, hogy a következő négy felkészülési mérkőzést mindenképpen győzelmekkel szeretnénk zárni”

– jegyezte meg a DVSC és a Ferencváros korábbi játékosa.

Az abszolút újonc Szűcs Tamás pedig arról beszélt Telkiben, hogy nagyon jó, befogadó közeg a válogatotté, és bár hallotta, hogy ilyen közösség van a nemzeti együttesnél, ekkora közvetlenségre előzetesen nem számított. A 21 éves középpályás úgy fogalmazott, a csapat szempontjából az a legfontosabb, hogy a következő találkozókon nyerjenek. Ami pedig az egyéni céljait illeti, szeretne bemutatkozni a válogatottban.

„Nekem ez egy nagy álmom, és nagyon boldog lennék, ha megvalósulna, de természetesen a csapat érdeke minden felett áll, úgyhogy ha győzünk mind a két meccsen, akkor én már boldog leszek”

– tette hozzá Szűcs Tamás.

Az már hétfőn kiderült, hogy Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) és Szalai Attila (Pogon Szczecin, Lengyelország) is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, miután biztossá vált, hogy Loic Nego sérülés, Callum Styles pedig személyes okok miatt nem áll rendelkezésre; Varga Barnabás bokája kificamodott az AEK Athén vasárnapi, Kifiszia elleni bajnoki meccsén, ezért egyelőre nem edzhet együtt Szoboszlai Dominikékkal.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata júniusban előbb Finnországot látja vendégül Budapesten, aztán a kazahok érkeznek Debrecenbe, ősszel pedig a Nemzetek Ligája-mérkőzések következnek.