Infostart.hu
2026. március 8. vasárnap
George Russell, a Mercedes brit versenyzõje, miután õ érte el a legjobb köridõt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Ausztrál Nagydíjának idõmérõ edzésén a melbourne-i Albert Park versenypályán 2026. március 7-én.
Nyitókép: Joel Carrett

Forma-1: George Russell nyerte az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat

Infostart / MTI

A Mercedes brit versenyzője nyerte az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben.

A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez pályafutása hatodik futamgyőzelme.

Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel.

A világbajnoki címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, míg a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.

Az ausztrál szurkolók már a rajt előtt bánkódhattak, a hazai kedvenc Oscar Piastri (McLaren) ugyanis a rajtrácsra menet megcsúszott és a betonfalnak csapta az autóját a négyes kanyarban. A McLaren olyan mértékben összetört, hogy Piastrinak már a start előtt fel kellett adnia a hazai futamát.

A szakértők és a szurkolók által is nagyon várt idénybeli első rajt a várakozásoknak megfelelően merőben más élményt adott, mint az eddigiek: Leclerc lenyűgöző módon vágott előre és már az első kanyarra megelőzte az előle startoló három riválist, mögé Russell sorolt be, hátrébb pedig óriási csaták zajlottak. Az első kör végén Leclerc, Russell, Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) volt az első öt sorrendje, majd az élen hatalmas küzdelem indult a Ferrari monacói és a Mercedes brit versenyzője között.

Néhány körön keresztül oda-vissza előzték egymást, aztán "beszállt a meccsbe" Hamilton is, majd némiképp állandósultak a különbségek úgy, hogy Leclerc vezetett, Russell második volt, harmadikként pedig Hamilton száguldott.

A 12. körben Hadjar műszaki hiba miatt feladta a versenyt.

Autójának mentése idejére pedig virtuális biztonsági autós időszak kezdődött, amely alatt szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. Nem tett azonban így a két Ferrari, ezért Leclerc átvette a vezetést Hamilton előtt, Russell harmadik volt, a rajtnál több helyet is veszítő Antonelli pedig eddigre már feljött negyediknek.

A Ferrarinál a 26. körben hívták kerékcserére Leclerc-t, három körrel később pedig Hamiltont, így a két Mercedes került újra az élre. Russell vezetett, Antonelli második volt, Leclerc harmadiknak, Hamilton negyediknek tért vissza a mezőnybe a boxból. Innentől elmaradtak a nagy izgalmak, az élmezőnyben ugyanis a leintésig már nem történt változás, de hátrébb sem alakult ki komolyabb küzdelem.

Remek teljesítményt nyújtott pályafutása első F1-es futamán Lindblad, aki végül a kilencedik, pontszerző helyen ért célba.

Az idény egy hét múlva Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 306,124 km, a pontszerzők):

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:23:06.801 óra

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 2.974 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.519 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 16.144 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 51.741 mp h.

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 54.617 mp h.

7. Oliver Bearman (brit, Haas) 1 kör h.

8. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1 kör h.

9. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1 kör h.

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h.

pole pozíció: Russell

A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 23 van hátra):

versenyzők:

1. Russell 25 pont

2. Antonelli 18

3. Leclerc 15

4. Hamilton 12

5. Norris 10

6. Verstappen 8

7. Bearman 6

8. Lindblad 4

9. Bortoleto 2

10. Gasly 1

csapatok:

1. Mercedes 43 pont

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2

8. Alpine 1

