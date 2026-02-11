Becserélt egy 16 esztendős labdarúgót a Ferencváros felnőtt csapatába Robbie Keane

Robbie Keane vezetőedző együttese az első félidő végére eldöntötte a továbbjutást, Lenny Joseph három percen belül duplázott, de Kristoffer Zachariassen és Cadu is betalált.
A folytatásban magyar fiatalok is lehetőséget kaptak, az egyformán 18 éves Gólik Benjámin és Madarász Ádám a 62. percben lépett pályára, majd az utolsó negyedórában bemutatkozott a felnőttek között a 16 esztendős Czéh Barnabás is.
A Ferencváros a negyeddöntőben a Kazincbarcika vendége lesz.
A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0)
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)
A negyeddöntő párosítása:
ETO FC/Videoton FC Fehérvár – MTK Budapest/Kecskemét
Budapest Honvéd – Paks/Diósgyőr
Kazincbarcika–Ferencváros
Zalaegerszeg–Soroksár