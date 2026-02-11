Becserélt egy 16 esztendős labdarúgót a Ferencváros felnőtt csapatába Robbie Keane

Robbie Keane vezetőedző együttese az első félidő végére eldöntötte a továbbjutást, Lenny Joseph három percen belül duplázott, de Kristoffer Zachariassen és Cadu is betalált.

A folytatásban magyar fiatalok is lehetőséget kaptak, az egyformán 18 éves Gólik Benjámin és Madarász Ádám a 62. percben lépett pályára, majd az utolsó negyedórában bemutatkozott a felnőttek között a 16 esztendős Czéh Barnabás is.

A Ferencváros a negyeddöntőben a Kazincbarcika vendége lesz.

A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:

Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0)

Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)

FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)

Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)

A negyeddöntő párosítása:

ETO FC/Videoton FC Fehérvár – MTK Budapest/Kecskemét

Budapest Honvéd – Paks/Diósgyőr

Kazincbarcika–Ferencváros

Zalaegerszeg–Soroksár