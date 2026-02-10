A Bayern gólkirályára is lecsapnának a szaúdiak

„Szó esik a kilépési záradékról is. Szaúd-Arábia a sivatagba csábítja a Bayern München játékosát, Kane-t?” – közli és kérdezi a lap, majd, mintegy veszélyt szimatolva, próbálja a bajorok számára legrosszabb forgatókönyvet felvázolni.

Az angol válogatott csapatkapitányának – akiről ritkán kerül nyilvánosságra, hogy ír útlevele is van, ezért a Brexit után is az Európai Unión belüli játékosnak számít – 2027 nyaráig él a szerződése a Bayernnél.

Klubja akár már most szívesen hosszabbítana vele, de a Barcelona már a nyáron megvásárolná, Robert Lewandowski utódát keresve, sőt a Premier League-ből is érdeklődnek klubok.

Ennek ellenére a szaúdiak reménykednek, minden érdekeltnél kedvezőbb anyagi kondíciókat, magyarul, sokkal több pénzt kínálva.

Az angol válogatott csapatkapitánya 24 góljával vezeti a Bundesliga góllövőlistáját, sőt, az Aranycipő-ranglista élén is áll, közvetlenül Kylian Mbappé előtt. Minden sorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen 45 gólt szerzett, plusz kilenc gólpasszt.

A német lap szerint egy, a szerződésébe foglalt 60 és 70 millió euró közötti összegű kivásárlási záradék lehetővé tenné számára, hogy 2027 nyara előtt is távozzon. Korábban úgy hírlett, hogy a záradék január végéig lehetett volna érvényesíthető, de a klubtól kiszivárgott hírek szerint erre február végéig lehetősége van Kane-nek. Addig lenne ideje értesíteni az FC Bayern vezetőségét, ha élni kíván a záradékkal.

Az olyan klubok, mint az el-Ahli vagy az el-Ittihad, amely nemrég veszítette el az el-Hilalhoz igazoló Karim Benzemát, némi túlzással szó szerint minden pénzt megérne Harry Kane szerződtetése. (Az el-Ittihad célkeresztjében Mohamed Szalah is szerepel.) Mindez egybevág azzal is, hogy a szaúd-arábiai liga további nagy sztárokat szeretne a bajnokságába vonzani a 2034-es világbajnokság előtt.

A Kicker feltétlenül bizakodik abban, hogy a csábító ajánlatok ellenére Harry Kane marad a Bayernnél: „A Bayern München pénzügyileg erős külföldi versenytársakkal néz szembe Kane jövőjét illetően, ami valószínűleg fontos kérdés lesz a klub ajánlata szempontjából. Mindazonáltal nagyok a remények a csatár 2027 utáni szerződéshosszabbítására, és vélhetően nem is alaptalanok.”