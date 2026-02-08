Itt van Varga Barnabás első athéni duplája

A magyar válogatott csatár ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olimpiakosz elleni 1-1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is.

A második félidő elején vezetést szerzett, majd beállította a 4-0-s végeredményt.

Győzelmével Marko Nikolic vezetőedző együttese visszavette a vezetést a tabellán, de a közvetlen üldözői közül a pireusziakra késő este még vár egy Panathinaikosz elleni mérkőzés, illetve a vasárnap szintén később pályára lépő PAOK két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig.

A gólokat ide kattintva tudja megnézni az X-en.