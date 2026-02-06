Mi lesz így a rövidpályás gyorskorcsolyával? – Esélylatolgatás az olimpiai bajnoktól

Várja a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat szereplését a téli olimpián Burján Csaba, a sportág olimpiai bajnoka; ismert, Phjongcshangban e sportág hozta a téli olimpiák történetének első magyar aranyát.

„Néztem végig a világkupaversenyeket, a kvalifikációt, úgyhogy azért várom és nézni fogom az olimpián is, hogy mit fognak tudni alkotni. Kicsit messze van már, hogy nagyon nosztalgikus érzések legyenek bennem, de lehet, ha nézem a futamokat, akkor majd előjön egy-két ilyen régi érzés, újranézek egy-két régi videót” – beszélt lelkiállapotáról Burján Csaba a téli olimpia előtt közvetlenül az InfoRádió megkeresésére.

Két éve visszavonult, de azóta is képben van a mezőnnyel kapcsolatban, sokat fejlődött, ahogy a sportág egésze is. Szerinte

egyéniben a férfiaknál sok múlik azon, ki milyen futamba kerül, milyen szerencséje lesz

a férfiváltótól nagy teljesítmény volt már a kijutás is

a vegyes váltótól várható, hogy a legjobb nyolcba esetleg bejut.

Az esélyen visszafogott voltának egyik oka a Jászapáti testvérpár hiánya, akik váltóban sokat segíthettek volna, szerencse a szerencsétlenségben, hogy Péter már a váltó kijutása után sérült meg, de így is csak a tisztes helytállás várható el a férfikvartettől.

Ismert, a Liu testvére már régóta nem magyar színekben versenyeznek, ettől függetlenül szurkolni fog nekik, persze nem a magyar színben versenyzők ellen.

A magyar siker kulcsa az lesz, hogy a verseny napjaira „ki fog jönni a matek”, mentálisan jól kell hozzáállni, higgadtnak kell lenni, megőrizni a nyugalmat, akkor meglesz az eredmény. Most nyomás sincs senkin.

Burján Csaba ma már egyetemet végzett informatikus fejlesztő, a sportból rengeteg mindent hasznosít, csapatban dolgozik, éles rendszereknél vannak riasztások, amiket nyugodtan tud kezelni, nem stresszeli túl magát.