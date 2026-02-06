ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek
Moon Wonjun (j4) a férfi 1000 méteres versenyszám döntõjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 18-án.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Mi lesz így a rövidpályás gyorskorcsolyával? – Esélylatolgatás az olimpiai bajnoktól

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A civil életben már informatikus a rövidpályás gyorskorcsolyázóként olimpiai és Európa-bajnok Burján Csaba. Az InfoRádióban elemezte a mostani téli olimpia esélyeit; drukkol a Liuknak, akik közül Shaolin Sándor végül nem jutott ki.

Várja a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat szereplését a téli olimpián Burján Csaba, a sportág olimpiai bajnoka; ismert, Phjongcshangban e sportág hozta a téli olimpiák történetének első magyar aranyát.

„Néztem végig a világkupaversenyeket, a kvalifikációt, úgyhogy azért várom és nézni fogom az olimpián is, hogy mit fognak tudni alkotni. Kicsit messze van már, hogy nagyon nosztalgikus érzések legyenek bennem, de lehet, ha nézem a futamokat, akkor majd előjön egy-két ilyen régi érzés, újranézek egy-két régi videót” – beszélt lelkiállapotáról Burján Csaba a téli olimpia előtt közvetlenül az InfoRádió megkeresésére.

Két éve visszavonult, de azóta is képben van a mezőnnyel kapcsolatban, sokat fejlődött, ahogy a sportág egésze is. Szerinte

  • egyéniben a férfiaknál sok múlik azon, ki milyen futamba kerül, milyen szerencséje lesz
  • a férfiváltótól nagy teljesítmény volt már a kijutás is
  • a vegyes váltótól várható, hogy a legjobb nyolcba esetleg bejut.

Az esélyen visszafogott voltának egyik oka a Jászapáti testvérpár hiánya, akik váltóban sokat segíthettek volna, szerencse a szerencsétlenségben, hogy Péter már a váltó kijutása után sérült meg, de így is csak a tisztes helytállás várható el a férfikvartettől.

Ismert, a Liu testvére már régóta nem magyar színekben versenyeznek, ettől függetlenül szurkolni fog nekik, persze nem a magyar színben versenyzők ellen.

A magyar siker kulcsa az lesz, hogy a verseny napjaira „ki fog jönni a matek”, mentálisan jól kell hozzáállni, higgadtnak kell lenni, megőrizni a nyugalmat, akkor meglesz az eredmény. Most nyomás sincs senkin.

Burján Csaba ma már egyetemet végzett informatikus fejlesztő, a sportból rengeteg mindent hasznosít, csapatban dolgozik, éles rendszereknél vannak riasztások, amiket nyugodtan tud kezelni, nem stresszeli túl magát.

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
Éppen szétesnek a piacok - mit csinál a forint?

Turbelens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyazstói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet.  A napot 380 körül kezdi a forint az euróval szemben és 322,2 körül az ezüsttel szemben.

Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

