Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték

Papíron Carlos Alcaraz volt az évnyitó tenisz Grand Slam esélyese, és végül az is lett, amire az ember számíthatott – fogalmazott a végkifejletet elemezve az InfoRádió megkeresésére Taróczy Balázs wimbledoni bajnok egykori teniszező.

Persze göröngyös volt az út, főként mivel a szerb Novak Djokovic olyan jól játszott, Alcaraz szerencséjére a döntő előtt annyira elfáradhatott a szerb, hogy a papírforma érvényesült.

Óriási teljesítménynek tartja, hogy Alcaraz 22 éves korára túl van a karrier Grand Slamen, rekorder lett a tekintetben is, hogy a legfiatalabbként sikerült ez neki: mind a négy nagy tornán egyéniben diadalmaskodott már.

És Carlos Alcaraz feje fölött felhők is voltak a torna előtt: mint Taróczy Balázs hangsúlyozta, a spanyol kitette edzője szűrét a felkészülés során, és a másodedzőjével indult neki az évnek, emiatt pedig sokan kritizálták, nem értették, mi történik, aztán mégis hősiesen küzdött és nyert Zverev ellen az elődöntőben, hogy aztán a döntőben megérdemelten örüljön.

A nőknél a kazah Jelena Ribakina győzött Arina Szabalenkával, a világelső fehérorosz játékossal szemben. Ő már nyert Grand Slam-versenyt Wibledonban, tehát nem az első alkalom, hogy GS-versenyt nyert.

„Ami meglepő volt, hogy Szabalenka 3:0-ra vezetett már a döntő játszmában, és a második szett közepétől a harmadik szett közepéig úgy nézett ki, hogy ellenállhatatlanná vált a játéka, de ebből fel tudott állni Ribakina, és győzött, ami nagyon nagy dolog, különösen Szabalenka ellen, aki tényleg óriási küzdő, Ausztráliában pedig köztudottan nagyon-nagyon szeret játszani, úgyhogy meglepetés volt a kazah sikere” – fejtegette Taróczy Balázs.