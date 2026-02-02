ARÉNA - PODCASTOK
MELBOURNE, AUSTRALIA - FEBRUARY 01: Carlos Alcaraz of Spain celebrates his victory in the Mens Singles Final against Novak Djokovic of Serbia during day 15 of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on February 01, 2026 in Melbourne, Australia. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
Nyitókép: Lintao Zhang, Getty Images

Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A világelső Carlos Alcaraz sikerével zárult az ausztrál nyílt teniszbajnokság Melbourne-ben: a spanyol játékos a döntőben négy szettben nyert a sportág legendája, a szerb Novak Djokovic ellen. A női mezőnyt is értékelte. Az InfoRádió megkeresésére Taróczy Balázs wimbledoni bajnok összegezte a viadalt.

Papíron Carlos Alcaraz volt az évnyitó tenisz Grand Slam esélyese, és végül az is lett, amire az ember számíthatott – fogalmazott a végkifejletet elemezve az InfoRádió megkeresésére Taróczy Balázs wimbledoni bajnok egykori teniszező.

Persze göröngyös volt az út, főként mivel a szerb Novak Djokovic olyan jól játszott, Alcaraz szerencséjére a döntő előtt annyira elfáradhatott a szerb, hogy a papírforma érvényesült.

Óriási teljesítménynek tartja, hogy Alcaraz 22 éves korára túl van a karrier Grand Slamen, rekorder lett a tekintetben is, hogy a legfiatalabbként sikerült ez neki: mind a négy nagy tornán egyéniben diadalmaskodott már.

És Carlos Alcaraz feje fölött felhők is voltak a torna előtt: mint Taróczy Balázs hangsúlyozta, a spanyol kitette edzője szűrét a felkészülés során, és a másodedzőjével indult neki az évnek, emiatt pedig sokan kritizálták, nem értették, mi történik, aztán mégis hősiesen küzdött és nyert Zverev ellen az elődöntőben, hogy aztán a döntőben megérdemelten örüljön.

A nőknél a kazah Jelena Ribakina győzött Arina Szabalenkával, a világelső fehérorosz játékossal szemben. Ő már nyert Grand Slam-versenyt Wibledonban, tehát nem az első alkalom, hogy GS-versenyt nyert.

„Ami meglepő volt, hogy Szabalenka 3:0-ra vezetett már a döntő játszmában, és a második szett közepétől a harmadik szett közepéig úgy nézett ki, hogy ellenállhatatlanná vált a játéka, de ebből fel tudott állni Ribakina, és győzött, ami nagyon nagy dolog, különösen Szabalenka ellen, aki tényleg óriási küzdő, Ausztráliában pedig köztudottan nagyon-nagyon szeret játszani, úgyhogy meglepetés volt a kazah sikere” – fejtegette Taróczy Balázs.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték

tenisz

australian open

carlos alcaraz

Szakértő: nincs ki megértesse a németekkel, hogy ennyire képes most az ország

Szakértő: nincs ki megértesse a németekkel, hogy ennyire képes most az ország
A Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt közlekedési leállás van Németországban, az állam kára akár euró-százmilliókra is rúghat. Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója szerint az alapvető problémát az jelenti, hogy Németországban jelenleg nincs olyan politikai erő, amely képes megértetni a munkavállalókkal azt, hogy az ország teljesítőképessége elérte a határát.
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026. február 2. 19:41
