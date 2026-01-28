BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért

Az előző idény előtt bevezetett lebonyolítási rend szerint a végtáblázat első nyolc helyezettje automatikusan a legjobb tizenhat közé kerül, a 9–24. helyezettek februárban pótvizsgáznak. E csapatok közül a 9–16. helyezettek kiemeltek lesznek, nem játszhatnak egymással, s a második meccsüket vívják otthon. Tavaly is előfordult, idén is lehetséges, hogy a playoffban azonos nemzetbeliek találkozzanak.
2025 januárjában 16 ponttal lett nyolcadik az Aston Villa, s végzett még éppen egyenes ágon továbbjutóként, mögötte öt csapat is 15 ponttal zárt. Idén a hatodik PSG-nek és a 13. Atalantának is 13-13 pontja van, könnyen elképzelhető hát, hogy a 16 pont nem lesz mindenképpen elég a nyolcadik helyhez, lehet, hogy kell hozzá a jó gólkülönbség is.
Az utolsó fordulóban egyetlen párban játszik egymással két, a játéknap előtt az első nyolcban álló gárda, ez a címvédő PSG és a Newcastle United. Ez azt is jelenti, hogy
szinte biztosan nem az a nyolc csapat jut egyből a nyolcaddöntőbe, amelyek most az 1–8. helyen állnak, közülük kettőnek, az Arsenalnak és a Bayern Münchennek a helye biztos egyelőre matematikailag.
A londoni csapat szinte biztosan megnyeri a ligaszakaszt, ráadásul a mezőny leggyengébb tagjával, a kazah Kajrattal találkozik, az Emiratesben. Ez az egyetlen olyan találkozó a tizennyolcból, amelyen egyik szereplő számára sincsen valódi tét.
Még a harmadik helyen álló Real Madrid is kipottyanhat, ha kikap Lisszabonban a José Mourinho által dirigált Benficától.
A tizennyolc mérkőzés közül kettőn lehet magyar szereplő: a Liverpool a selejtező-szakaszban a Ferencvárost búcsúztató Qarabağ gárdáját fogadja az Anfielden, Szoboszlai Dominik minden bizonnyal, Kerkez Milos várhatóan játszani fog.
Andy Robertson ugyan nem igazol a Tottenhamhez, marad Liverpoolban, bevethető, de még az is elképzelhető, hogy miután Virgil van Dijk a keret egyetlen bevethető „igazi” középhátvédje, a skót balhátvéd középen játszik majd.
Ugyancsak Angliában játszik majd ezúttal Sallai Roland, a Galatasaray a Manchester City vendége lesz.
Pep Guardiola együttese győzelmi kényszerben játszik, a tizenegyedik helyen áll csak, de egyike a nyolc 13 pontos csapatnak, ha „megszórja” a törököket, a legjobb nyolc közé is bekerülhet. A Galatasaray tízpontos, a 17. helyen áll, de ha kikap, s főleg, ha nagyon kikap, akár még a palyoffot is elbukhatja.
Érdekes a PSV helyzete. A holland csapat a Bayern Münchent fogadja, az egyik, már biztosan a legjobb helyen továbbjutó csapatot. Az élet ismételi önmagát: a holland csapat tavaly az utolsó fordulóban, nagy meglepetésre, 3–2-re legyőzte az addig százszázalékos, az első hét mérkőzésén két gólt kapó, ám e találkozóra felettébb tartalékosan érkező Liverpoolt, s így a playoffban a kiemeltek közé került. Ha kikapott volna Arne Slot csapatától, a többiek kezében lett volna a sorsa, valószínűleg 23. helyen, utolsó előttiként ment volna tovább.
Érdekes meccs lehet még a Napoli és a Chelsea olaszországi összecsapása. A londoni Kékek most a nyolcadik helyen állnak, 13 ponttal. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy még egy szűk, kis gólkülönbségű győzelemmel sem tudják megtartani a helyület (a Barcelona és a Manchester City a legesélyesebb arra, hogy jobb gólkülönbséggel megelőzze őket), ugyanakkor az biztos, hogy legrosszabb esetben a playoffban ott lesznek, ráadásul nagy valószínűséggel kiemeltként. Ám a Napoli egyelőre kieső helyen áll, s ha nem nyer, majdnem biztosan nem jut be a februári rájátszásba.
Tonight is Champions League group stage finale and the pressure is REAL. ?— Franco baller (@Francoballer1) January 28, 2026
Dreams on the line, calculators out, one goal can change everything — heroes will be made and big names might crash out.
Chelsea needs a win, Manchester City needs a win, Barcelona needs a win, Madrid… pic.twitter.com/PKgb4g0ATp
A teljes program (21 órától):
- Liverpool FC (angol)–Qarabağ (azeri)
- Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
- Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
- Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
- Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán)
- Arsenal (angol)–Kajrat (kazah)
- Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
- Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
- SL Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)
- Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)
- Club Brugge (belga)–Olympique Marseille (francia)
- PSV (holland)–Bayern München (német)
- AFC Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
- Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
- AS Monaco (francia)–Juventus (olasz)
- Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
- Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
- Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
A tabella:
1. Arsenal 7 7 - - 20-2 21 pont
2. Bayern München 7 6 - 1 20-7 18
3. Real Madrid 7 5 - 2 19-8 15
4. Liverpool 7 5 - 2 14-8 15
5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
6. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
7. Newcastle United 7 4 1 2 16-6 13
8. Chelsea 7 4 1 2 14-8 13
9. FC Barcelona 7 4 1 2 18-13 13
10. Sporting Lisboa 7 4 1 2 14-9 13
11. Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
12. Atlético Madrid 7 4 1 2 16-13 13
13. Atalanta 7 4 1 2 10-9 13
14. Internazionale 7 4 - 3 13-7 12
15. Juventus 7 3 3 1 14-10 12
16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
17. Galatasaray 7 3 1 3 9-9 10
18. Qarabag 7 3 1 3 13-15 10
19. Olympique Marseille 7 3 - 4 11-11 9
20. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
21. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
22. PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 8
23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 8
24. Olimpiakosz 7 2 2 3 8-13 8
25. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8
26. FC Köbenhavn 7 2 2 3 11-17 8
27. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
28. Bodö/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
29. Benfica 7 2 - 5 6-10 6
30. Pafosz 7 1 3 3 4-10 6
31. Union Saint-Gilloise 7 2 - 5 7-17 6
32. Ajax Amsterdam 7 2 - 5 7-19 6
33. Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10-19 4
34. Slavia Praha 7 - 3 4 4-15 3
35. Villarreal 7 - 1 6 5-15 1
36. Kairat Almati 7 - 1 6 5-19 1