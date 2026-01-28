BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért

Az előző idény előtt bevezetett lebonyolítási rend szerint a végtáblázat első nyolc helyezettje automatikusan a legjobb tizenhat közé kerül, a 9–24. helyezettek februárban pótvizsgáznak. E csapatok közül a 9–16. helyezettek kiemeltek lesznek, nem játszhatnak egymással, s a második meccsüket vívják otthon. Tavaly is előfordult, idén is lehetséges, hogy a playoffban azonos nemzetbeliek találkozzanak.

2025 januárjában 16 ponttal lett nyolcadik az Aston Villa, s végzett még éppen egyenes ágon továbbjutóként, mögötte öt csapat is 15 ponttal zárt. Idén a hatodik PSG-nek és a 13. Atalantának is 13-13 pontja van, könnyen elképzelhető hát, hogy a 16 pont nem lesz mindenképpen elég a nyolcadik helyhez, lehet, hogy kell hozzá a jó gólkülönbség is.

Az utolsó fordulóban egyetlen párban játszik egymással két, a játéknap előtt az első nyolcban álló gárda, ez a címvédő PSG és a Newcastle United. Ez azt is jelenti, hogy

szinte biztosan nem az a nyolc csapat jut egyből a nyolcaddöntőbe, amelyek most az 1–8. helyen állnak, közülük kettőnek, az Arsenalnak és a Bayern Münchennek a helye biztos egyelőre matematikailag.

A londoni csapat szinte biztosan megnyeri a ligaszakaszt, ráadásul a mezőny leggyengébb tagjával, a kazah Kajrattal találkozik, az Emiratesben. Ez az egyetlen olyan találkozó a tizennyolcból, amelyen egyik szereplő számára sincsen valódi tét.

Még a harmadik helyen álló Real Madrid is kipottyanhat, ha kikap Lisszabonban a José Mourinho által dirigált Benficától.

A tizennyolc mérkőzés közül kettőn lehet magyar szereplő: a Liverpool a selejtező-szakaszban a Ferencvárost búcsúztató Qarabağ gárdáját fogadja az Anfielden, Szoboszlai Dominik minden bizonnyal, Kerkez Milos várhatóan játszani fog.

Andy Robertson ugyan nem igazol a Tottenhamhez, marad Liverpoolban, bevethető, de még az is elképzelhető, hogy miután Virgil van Dijk a keret egyetlen bevethető „igazi” középhátvédje, a skót balhátvéd középen játszik majd.

Ugyancsak Angliában játszik majd ezúttal Sallai Roland, a Galatasaray a Manchester City vendége lesz.

Pep Guardiola együttese győzelmi kényszerben játszik, a tizenegyedik helyen áll csak, de egyike a nyolc 13 pontos csapatnak, ha „megszórja” a törököket, a legjobb nyolc közé is bekerülhet. A Galatasaray tízpontos, a 17. helyen áll, de ha kikap, s főleg, ha nagyon kikap, akár még a palyoffot is elbukhatja.

Érdekes a PSV helyzete. A holland csapat a Bayern Münchent fogadja, az egyik, már biztosan a legjobb helyen továbbjutó csapatot. Az élet ismételi önmagát: a holland csapat tavaly az utolsó fordulóban, nagy meglepetésre, 3–2-re legyőzte az addig százszázalékos, az első hét mérkőzésén két gólt kapó, ám e találkozóra felettébb tartalékosan érkező Liverpoolt, s így a playoffban a kiemeltek közé került. Ha kikapott volna Arne Slot csapatától, a többiek kezében lett volna a sorsa, valószínűleg 23. helyen, utolsó előttiként ment volna tovább.

Érdekes meccs lehet még a Napoli és a Chelsea olaszországi összecsapása. A londoni Kékek most a nyolcadik helyen állnak, 13 ponttal. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy még egy szűk, kis gólkülönbségű győzelemmel sem tudják megtartani a helyület (a Barcelona és a Manchester City a legesélyesebb arra, hogy jobb gólkülönbséggel megelőzze őket), ugyanakkor az biztos, hogy legrosszabb esetben a playoffban ott lesznek, ráadásul nagy valószínűséggel kiemeltként. Ám a Napoli egyelőre kieső helyen áll, s ha nem nyer, majdnem biztosan nem jut be a februári rájátszásba.

A teljes program (21 órától):

Liverpool FC (angol)–Qarabağ (azeri)

Manchester City (angol)–Galatasaray (török)

Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)

Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)

Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán)

Arsenal (angol)–Kajrat (kazah)

Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)

Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)

SL Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)

Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)

Club Brugge (belga)–Olympique Marseille (francia)

PSV (holland)–Bayern München (német)

AFC Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)

Napoli (olasz)–Chelsea (angol)

AS Monaco (francia)–Juventus (olasz)

Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)

Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)

Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)

A tabella:

1. Arsenal 7 7 - - 20-2 21 pont

2. Bayern München 7 6 - 1 20-7 18

3. Real Madrid 7 5 - 2 19-8 15

4. Liverpool 7 5 - 2 14-8 15

5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14

6. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13

7. Newcastle United 7 4 1 2 16-6 13

8. Chelsea 7 4 1 2 14-8 13

9. FC Barcelona 7 4 1 2 18-13 13

10. Sporting Lisboa 7 4 1 2 14-9 13

11. Manchester City 7 4 1 2 13-9 13

12. Atlético Madrid 7 4 1 2 16-13 13

13. Atalanta 7 4 1 2 10-9 13

14. Internazionale 7 4 - 3 13-7 12

15. Juventus 7 3 3 1 14-10 12

16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11

17. Galatasaray 7 3 1 3 9-9 10

18. Qarabag 7 3 1 3 13-15 10

19. Olympique Marseille 7 3 - 4 11-11 9

20. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9

21. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9

22. PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 8

23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 8

24. Olimpiakosz 7 2 2 3 8-13 8

25. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8

26. FC Köbenhavn 7 2 2 3 11-17 8

27. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7

28. Bodö/Glimt 7 1 3 3 12-14 6

29. Benfica 7 2 - 5 6-10 6

30. Pafosz 7 1 3 3 4-10 6

31. Union Saint-Gilloise 7 2 - 5 7-17 6

32. Ajax Amsterdam 7 2 - 5 7-19 6

33. Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10-19 4

34. Slavia Praha 7 - 3 4 4-15 3

35. Villarreal 7 - 1 6 5-15 1

36. Kairat Almati 7 - 1 6 5-19 1