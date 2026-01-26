Női vízilabda Eb: Cseh Sándor: már a harmadik negyed is jól nézett ki

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok jól kezdtek, de aztán a spanyolok átvették az irányítást, és a második szakaszban 5-2-re elhúztak. A magyarok szívósan küzdöttek, a negyedik negyedben pedig kétgólos hátrányból fordítottak.

"Úgy éreztem, hogy 2-0-s vezetésünknél kicsit leesett a spanyolok válláról a teher, érezték, hogy váltaniuk kell, váltottak, mi viszont nem tudtunk váltani. Lassabbak lettünk támadásban, sokat gondolkodtunk, védekezésben pedig nem voltak meg a blokkok. Kicsit puhábbak voltunk, és ezért nem működött" - kezdte az MTI-nek nyilatkozva a mérkőzés elemzését Cseh Sándor.

A szakvezető ugyanakkor nem csak a negyedik negyedbeli teljesítménnyel volt elégedett.

"Azt gondolom, hogy már a harmadik is jól nézett ki, még ha akkor az eredmény nem is úgy alakult. A második félidőben a játékosok két dolgot változtattak: az egyik az, hogy el merték vállalni a nagyobb a tempót, azt, hogy ha hibázunk, hibázunk, de mi győzelemre játszunk, és csapattá értek a harmadik, negyedik negyedben. Ott éreztem azt, hogy mindenki egymásért küzd. Igazából ez volt a titok."

A kapitány hangsúlyozta, a legjobb csapatok ellen nem lehet máshogy játszani. "Ha mi nem játszunk gyorsan, akkor ők fognak, tehát védekezésben és támadásban is mínuszból indulunk. Onnan meg nagyon ritkán lehet nyerni."

Cseh Sándor még hozzátette, talán az sem baj, ha most elfáradtak a magyar játékosok, mert a lebonyolításból adódóan három-négy-öt napjuk van arra, hogy újra a megfelelő szintre kerüljenek. "Nem lebecsülve a következő ellenfeleket, a románokat és a portugálokat fáradtan is meg kell vernünk" - hangsúlyozta, majd úgy fogalmazott: "furcsa kezdés volt, ma úgy kellett játszani, mintha ez az egy mérkőzés lenne az Eb-n".

Nagy bravúrnak nevezte, hogy a magyar csapat nem kapott gólt az utolsó negyedben, miközben négyet is lőtt.

"De én mindig azt mondom, ne találják ki a játékosok, hogy lehet nyerni, mert minden mérkőzés más. Egyszer tíz góllal nyerünk, egyszer eggyel, egyszer így, egyszer úgy. Egész egyszerűen játszani kell, meg kell tanulni azt, hogy ami már megtörtént, az tíz másodperc múlva már nincs a fejemben."

A magyar válogatott kedden a románokkal, csütörtökön pedig a házigazda portugálokkal játszik. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese - erősen valószínűsíthető továbbjutása esetén - a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.