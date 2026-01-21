Robbie Keane: taktikai változtatásokra is szükség lesz a távozók miatt

„Természetesen Varga góljai nagyon hiányozni fognak, mindemellett kiváló ember is, ezért a jelenléte is hiányzik majd az öltözőből. De Tóth Alex ugyanúgy űrt hagyott maga után, egy éve majdnem a második csapatban landolt, de én megláttam benne a tehetséget. A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyar szabály miatt” – beszélt a távozókról az ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón, hozzátéve: „Ilyen a futball, alkalmazkodnunk kell, valamit biztosan változtatni kell az ő elvesztésük nyomán”.

A változtatások részleteibe nem ment bele a 45 éves tréner, de azt jelezte, hogy ezek nemcsak személyi, hanem taktikai jellegűek is lesznek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a futballban ez egyben lehetőséget is jelent, mert így új játékosok kerülhetnek előtérbe.

„Nehéz beszélni az erőviszonyokról, amikor az ellenfélnél új edző van. Ráadásul Rafael Benítez rendkívül tapasztalt szakember, hozzá képest én még csak most kezdtem a karrieremet. De talán a Ferencvároshoz hasonló erősségűek gondolom a Panathinaikoszt. Mi ugyan kicsit túlteljesítettük az elvárásokat az Európa-ligában, de nemzetközi szinten kivétel nélkül minden meccs nehéz, ezért most is kemény kilencven perc vár ránk” – mondta Keane, aki a Liverpoolnál játékosa is volt a görög csapatnál októberben kinevezett spanyol mesternek.

A kapus Gróf Dávid szerint a téli felkészülés során jót tett a Ferencvárosnak a spanyolországi edzőtábor, ahol három erős csapattal is megmérkőztek. Hozzátette, az ottani eredményekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert teljesen más egy felkészülési találkozó, mint egy tétmeccs.

„Másfél éve a Levadiakósszal játszottam a Panathinaikosz ellen, amely végig fölényben futballozott, noha az eredmény szoros volt. Technikailag képzett játékosok alkotják az athéni csapatot, de sok változáson mentek át, Benítez azóta a harmadik edzőjük. Azért egy-két játékosra emlékszem, így tudok segíteni a társaknak információkkal” – fogalmazott Gróf, aki szerint kontratámadásban nagyon erős az ellenfél.

A hálóőr úgy vélte, nemcsak hátrány, hanem előny is lehet, hogy az FTC hosszabb szünet után első meccsét játssza csütörtökön, mert így a rivális talán fáradtabb, azaz szerinte a magyar bajnok frissebb lesz.

Benítez: mindenkit lehet pótolni a futballban Rafael Benítez vezetőedző szerint a Panathinaikosz taktikáját nem befolyásolja a csütörtöki Európa-liga mérkőzésen, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata két kulcsjátékosát is eladta a téli átigazolási időszakban.



„Egyrészt mi a saját játékunkra koncentrálunk, másrészt nem hiszem, hogy két futballista elvesztése alapjaiban változtatná meg a riválisunk játékát. A mi elképzelésünkön pedig semmit sem változtat. A Ferencvárosnak nyilván érzékeny veszteség, de mindenkit lehet pótolni a futballban” – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a spanyol szakember, aki a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a Valenciával UEFA Kupát, míg a Chelsea-vel Európa-ligát nyert.

A 65 éves tréner várakozásai szerint nehéz összecsapás előtt állnak a tanítványai, elvégre az FTC négy meccset megnyert a második számú európai kupasorozatban, kétszer pedig döntetlent játszott.

„Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük” – összegzett Benítez arra utalva, hogy a Panathinaikosz hétvégén 4-0-ra kikapott az AEK Athéntól és mindössze ötödik helyen áll a görög bajnokságban.

A Groupama Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetít.