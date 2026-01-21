ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.1
usd:
328.78
bux:
121308.37
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane vezetõedzõ (b) és Gróf Dávid kapus a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. január 21-én. A csapat másnap lép pályára a görög Panathinaikosz ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Robbie Keane: taktikai változtatásokra is szükség lesz a távozók miatt

Infostart / MTI

A középpályás Tóth Alex és a középcsatár Varga Barnabás távozása miatt taktikai változtatásokra is szükség lesz Robbie Keane vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapatánál, amely csütörtökön a Panathinaikoszt fogadja az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. Rafael Benítezt nem foglalkoztatja a Ferencváros átalakuló kerete.

„Természetesen Varga góljai nagyon hiányozni fognak, mindemellett kiváló ember is, ezért a jelenléte is hiányzik majd az öltözőből. De Tóth Alex ugyanúgy űrt hagyott maga után, egy éve majdnem a második csapatban landolt, de én megláttam benne a tehetséget. A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyar szabály miatt” – beszélt a távozókról az ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón, hozzátéve: „Ilyen a futball, alkalmazkodnunk kell, valamit biztosan változtatni kell az ő elvesztésük nyomán”.

A változtatások részleteibe nem ment bele a 45 éves tréner, de azt jelezte, hogy ezek nemcsak személyi, hanem taktikai jellegűek is lesznek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a futballban ez egyben lehetőséget is jelent, mert így új játékosok kerülhetnek előtérbe.

„Nehéz beszélni az erőviszonyokról, amikor az ellenfélnél új edző van. Ráadásul Rafael Benítez rendkívül tapasztalt szakember, hozzá képest én még csak most kezdtem a karrieremet. De talán a Ferencvároshoz hasonló erősségűek gondolom a Panathinaikoszt. Mi ugyan kicsit túlteljesítettük az elvárásokat az Európa-ligában, de nemzetközi szinten kivétel nélkül minden meccs nehéz, ezért most is kemény kilencven perc vár ránk” – mondta Keane, aki a Liverpoolnál játékosa is volt a görög csapatnál októberben kinevezett spanyol mesternek.

A kapus Gróf Dávid szerint a téli felkészülés során jót tett a Ferencvárosnak a spanyolországi edzőtábor, ahol három erős csapattal is megmérkőztek. Hozzátette, az ottani eredményekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert teljesen más egy felkészülési találkozó, mint egy tétmeccs.

„Másfél éve a Levadiakósszal játszottam a Panathinaikosz ellen, amely végig fölényben futballozott, noha az eredmény szoros volt. Technikailag képzett játékosok alkotják az athéni csapatot, de sok változáson mentek át, Benítez azóta a harmadik edzőjük. Azért egy-két játékosra emlékszem, így tudok segíteni a társaknak információkkal” – fogalmazott Gróf, aki szerint kontratámadásban nagyon erős az ellenfél.

A hálóőr úgy vélte, nemcsak hátrány, hanem előny is lehet, hogy az FTC hosszabb szünet után első meccsét játssza csütörtökön, mert így a rivális talán fáradtabb, azaz szerinte a magyar bajnok frissebb lesz.

A Groupama Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetít.

Kezdőlap    Sport    Robbie Keane: taktikai változtatásokra is szükség lesz a távozók miatt

labdarúgás

sport

panathinaikosz

varga barnabás

robbie keane

tóth alex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához

További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához

Hét ország – köztük Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom – csatlakozik Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanácshoz; a közös nyilatkozatban Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar neve is szerepel, Izrael pedig szerdán szintén megerősítette részvételét - tudósított a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Látogatási tilalmat rendelt el egy vidéki kórház: bedurrant a járvány, szigorítani kellett

Látogatási tilalmat rendelt el egy vidéki kórház: bedurrant a járvány, szigorítani kellett

A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump drops threat of tariffs over Greenland after Nato talks in Davos

Trump drops threat of tariffs over Greenland after Nato talks in Davos

The US president says he has "formed the framework of a future deal with respect to Greenland" after talks with Nato's secretary general.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 21:37
Kihagyja a 2026-os szezont Kiszli Vanda, sőt, talán többet is...
2026. január 21. 21:23
Magabiztosan győzelem a görögök ellen
×
×
×
×