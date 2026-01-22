Egy újabb győzelem biztosan nyolcaddöntőt érne a Ferencvárosnak

Talán nem árt röviden a lebonyolítási rendet idézni: a 36 csapatos főtábla első nyolc helyezettje egyből a legjobb tizenhat közé jut, a 9–24. helyezettek pedig playoffot, rájátszást vívnak a további nyolc helyért. Úgy, hogy a 9–16. helyezettcsapatok kiemeltek lesznek a rájátszásban, azaz nem játszhatnak egymással és biztosan otthon vívják a második mérkőzését a párharcnak.

A Ferencváros az első hat mérkőzésén bravúrosan, klubrekordokat döntve szerepelt, négy győzelem és két döntetlen a mérlege. A 36 csapat közül mindössze további három csapat nem szenvedett még vereséget, a spanyol Betis, a német Freiburg, valamint a zöld-fehérek első, szeptemberi ellenfele, a cseh Viktoria Plzeň. A jó mérlegnek köszönhetően Robbie Keane együttese a hatodik helyen áll a főtáblán (egyébként a negyedik Betisszel és az ötödik Freiburggal azonos pontszámmal), 14 szerzett ponttal.

Miután a 23. helyezett Ludogorecnek és a 24. Celticnek csak hét-hét pontja van, s a hátralévő két fordulóban hat pontot lehet maximálisan szerezni,

minden bonyolultabb matematikai számítás alapján leírható: a zöld-fehérek továbbjutók.

Még az is megkockáztatható, hogy a 14 pont – például a tavalyi eredményeket alapul véve – legrosszabb esetben a kiemeltként való továbbjutáshoz is elég, de például a lebonyolítási rend debütáló évében, a 2024–2025-ösben, a Ferencváros által legyőzött Rangers 14 ponttal a nyolcadik helyen tudott végezni.

Ez idén nem valószínű, hogy elég lenne a Ferencvárosnak, de hát miért ne szerezne a magyar bajnok még további pontokat? Két mérkőzése van még hátra, a Panathinaikosz elleni hazai nyilvánvalóan könnyebbnek ígérkezik, mint a jövő heti, a Nottingham Forest elleni idegenbeli.

A görög csapatnak nincsen jó idénye, hazája bajnokságában csak az ötödik helyen áll, a legutóbbi fordulóban 4–0-ra kikapott a Varga Barnabást is a soraiban tudó AEK Athéntől (vagy hát a mind a négy gólt szerző Luka Jovicstól).

Érdemes felfigyelni arra is, hogy az immár a világhírű spanyol edző, Rafa Benítez által irányított gárda

idegenbeli bajnoki mérlege gyenge, a szezon eddigi nyolc mérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, négyet elveszített.

Az Európa-liga főtábláján ellenben háromszor játszott eddig vendégként, a svájci Young Boyst és a svéd Malmőt is legyőzte, csak Rotterdamban, a Feyenoordtól kapott ki.

Az athéni zöld-fehéreknek tíz pontja van, két bravúrral még a legjobb nyolcba is beférhetnének, de két vereséggel veszélybe kerül a továbbjutásuk még a playoffba is. A budapesti mérkőzés után egy héttel majd otthon az AS Roma ellen zárnak, az sem lesz egyszerű 90 perc.

A leghíresebb játékosuk a sérülése után lábadozó, az eddigi januári mérkőzéseken perceket játszó portugál Európa-bajnok, Renato Sánches, de az igazi kulcsember a 32 éves középpályás, Anatasziosz Bakaszetasz, míg a védelem legjobbja a nyáron a Milantól érkezett Davide Calabria.

A Ferencváros nélkülözi majd a januárban elengedett Varga Barnabást és Tóth Alexet, valamint a sérülése után lábadozó Dibusz Dénest is.