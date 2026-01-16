ARÉNA - PODCASTOK
Késely Ajna háromszoros Európa-bajnok úszó az edzőjével, Kovács Ottóval.
Nyitókép: Facebook/Késely Ajna sportolói oldala

Edzője Késely Ajna kálváriájáról: ha másképp döntünk, az a pályafutása végét is jelenthette volna

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A háromszoros Európa-bajnok úszó 2024 novemberétől 2025 áprilisáig fájdalmai miatt nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, majd fizikálisan és lelkileg is annyira összetört, hogy muszáj volt beiktatni egy négy hónapos rehabilitációs időszakot. A visszatérés nagyon jól sikerült, Késely Ajna 1500 méter gyorson bronzérmet szerzett az év végi rövid pályás Eb-n. Edzője, Kovács Ottó az InfoRádióban azt mondta, empatikus edzőnek tartja magát, ezért neki sem volt könnyű az az időszak, amikor tanítványa rengeteget szenvedett. A szakember a közeljövő céljairól is beszélt.

Késely Ajna 1500 méter gyorson bronzérmet nyert, 800 méter gyorson pedig a negyedik helyen végzett a decemberi, lublini rövid pályás úszó Európa-bajnokságon. „Nagyon szerettem volna feladni, annyival könnyebb lett volna. Nagyon szerettem volna feladni, mert több volt a negatív kritika a fejemben és körülöttem, mint a motiváló szó. Szerettem volna azt hinni, nincs helyem már a sportban, mert könnyebb lett volna ezt elhinni, mint azt, hogy újra lehetek dobogón” – így kezdte az úszó azt az érzelmes Facebook-bejegyzését, amit az Eb-bronz megszerzése után tett közzé.

A BVSC sportolója korábban nyíltan beszélt traumáiról, testkép- és étkezési zavaráról, a folytonos maximalizmus és az önhibáztatás okozta nehézségeiről, lelki küzdelmeiről. Nehéz időszak van mögötte, de sokan kitartottak mellette, támogatták őt, köztük Kovács Ottó, aki 2023 elején lett Késely Ajna edzője.

Kovács Ottó az InfoRádióban elmondta: Késely Ajna egészségügyi problémái 2024 novemberében kezdődtek, amelyek miatt tavaly áprilisig nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, mert a fájdalmai gátolták ebben. Közel sem volt ideális állapotban akkoriban, de mivel mindig bizonyítani akar, ezért közösen úgy döntöttek, hogy elindul az országos bajnokságon, melyet 2025 áprilisában rendeztek Kaposváron. A szakember szerint a háromszoros Európa-bajnok „az állapotához képest nagyon jól teljesített” a tavalyi ob-n, ahol 400 és 800 méter gyorson első, míg 1500 méteren második lett.

Ugyanakkor még a kaposvári ob után is volt olyan időszak, amikor Késely Ajna nem tudott végigcsinálni minden edzést a nagy fájdalmai miatt. Ilyenkor gyakran sírt is, és abba kellett hagyni az edzést. Kovács Ottó felidézte: többször is előfordult, hogy leültek beszélgetni, keresték az okokat, a kifelé vezető utat.

Abban hamar egyetértésre jutottak, hogy „nincs értelme felemás módon felkészülni” a szingapúri világbajnokságra, ezért közösen úgy döntöttek, Késely Ajna nem vesz részt a vb-n.

Ezután jött a neheze. Négy hónapos rehabilitációs időszak várt a BVSC úszójára, ami az edző elmondása szerint nem volt könnyű. Késely Ajna fájdalmai augusztus közepére elmúltak, így folytatni tudta az edzéseket. Akkor már nem is lehetett más célt kitűzni, mint felkészülni a decemberi, lublini rövid pályás Eb-re, ahol a háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok vissza akart térni a nemzetközi elitbe.

Kovács Ottó úgy véli, ez a visszatérés jól sikerült, ami főleg annak köszönhető, hogy Késely Ajna „egy kiváló alany, aki mindent bedobott, és minden egyes nap teljes erővel készült”. Azt gondolja, jó eredményekkel zárult az év Lengyelországban, az 1500 méter gyorson nyert bronz pedig sok mindent kárpótolt.

Kovács Ottó empatikus edzőnek tartja magát, így átérzi, ha a tanítványai valamilyen problémával küzdenek. Saját bevallása szerint neki sem volt könnyű az az időszak, amikor Késely Ajna sokat szenvedett. Mindig arra törekedett, hogy erőt adjon neki, és támogassa. Végig biztatta, hogy ne adja fel, de amikor úgy érezte, hogy az egészségére is ártalmas lehet, ha folytatja az edzéseket, akkor már arról próbálta meg meggyőzni, hogy pihenjen néhány hónapot. Azzal érvelt, hogy ez a viszonylag kisebb kihagyás szükséges ahhoz, hogy elmúljanak a fájdalmai, de utána még lesz lehetősége arra, hogy elérje mindazt, amit a pályafutása végéig kitűzött célként maga elé.

„Az hiszem, ha akkor máshogy döntünk, és elmegyünk a falig, akkor talán még olyan helyzetbe is kerülhetett volna, hogy a pályafutását sem tudja folytatni”

– fogalmazott a szakember.

Késely Ajna a sok nehézség és lelki trauma után olyannyira elszánt a jövőt illetően, hogy a nyílt vízen is kipróbálná magát. Kovács Ottó elmondta: már 2024 novemberében sikeresen vett egy hazai selejtezőt, de a betegsége, fájdalmai miatt el kellett halasztani a nyílt vízi versenyzést. Most mindketten úgy érzik, érdemes lenne újra megpróbálni, de ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban háttérbe szorulnának a medencés számok és versenyek, így Késely Ajnát 800 és 1500 méter gyorson is láthatjuk majd a világversenyeken, ha minden a reméltek szerint alakul.

A medencés számok közül tehát a két hosszabbik távra fognak koncentrálni, a 400 méter gyorsra pedig inkább már kiegészítő számként tekintenek a jövőben, de az országos bajnokságon várhatóan 400-on is rajtkőre áll majd Késely Ajna.

KAPCSOLÓDÓ HANG

