2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

FIFA 2026: elképesztő számú jegyigénylés 33 nap alatt világszerte

Infostart / MTI

A december 11-től keddig rendezett első szakaszban több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez a nyári labdarúgó világbajnoksághoz. A Kolumbia–Portugália mérkőzés a legnépszerűbb eddig.

A FIFA közleménye szerint a legtöbben a házigazda országokból, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából regisztráltak, de Németországból, Angliából, Brazíliából, Spanyolországból, Portugáliából, Argentínából és Kolumbiából is jelentős volt az érdeklődés.

A legnépszerűbb találkozó a június 27-én, Miamiban sorra kerülő Kolumbia–Portugália mérkőzés volt, és mind a 211 FIFA-tagországból érkezett regisztráció. „Félmilliárd jegyigénylés bő egy hónap alatt több, mint csupán kereslet, ez egy globális állásfoglalás – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke arra utalva, hogy a szervezetet korábban sok kritika érte a magas jegyárak miatt. Sokan attól is tartottak, hogy az Egyesült Államokban rendezendő mérkőzésekre nem mernek majd külföldi turisták beutazni a szigorú új idegenrendészeti szabályok miatt.

A jelentkezésekről sorsolás dönt, az érintettek február 5. után várhatják az értesítést arról, hogy szerencsével jártak-e. A következő jegyértékesítési szakasz egészen a torna végéig tart majd.

Az idei világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik, a 104 mérkőzést 16 stadionban bonyolítják le.

