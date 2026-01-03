ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Imre Bence a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának elsõ fordulójában játszott Magyarország - Észak-Macedónia mérkõzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Imre Géza fia hazatéréséről: nagyon örülnék, ha vele jönne össze a régóta vágyott veszprémi BL-győzelem

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Imre Bence a következő szezontól igazi sztárcsapatban léphet pályára hétről hétre. A Németországból jövőre hazaigazoló válogatott kézilabdázónak az édesapja elmondása szerint már honvágya van, és azt szerette volna, hogy a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhessen, ezért fogadta el a veszprémiek ajánlatát.

Imre Bence jövő nyáron hazatér Németországból. A 23 éves magyar válogatott kézilabdázó két szezon után távozik a Kiel csapatától, és Veszprémbe igazol. Imre Bence 2030 nyaráig szóló megállapodást kötött a magyar rekordbajnokkal.

A junior vb-ezüstérmes jobbszélső édesapja, a párbajtőrözőként két olimpiai ezüstérmet és két olimpiai bronzérmet szerző Imre Géza az InfoRádióban azt mondta, sem ő, sem az olimpiai ezüstérmes kézilabdázó felesége, Kökény Beatrix nem szólt bele, hogyan döntsön a fiuk. Mint fogalmazott, apukaként nagyon szurkol neki. Elárulta, hogy bármennyire is jól érzi magát a fia a Kiel csapatánál, már van neki egy kis honvágya, így tulajdonképpen a lehető legjobbkor futott be a Veszprém ajánlata. Az estéket legtöbbször egyedül kell töltenie, és ő egy olyan habitusú ember, aki akkor a legkiegyensúlyozottabb, ha körülötte vannak a barátok és a családtagok. Ez nagyon hiányzik neki, és az egyik fő érv ez volt a hazatérés mellett.

Imre Géza hozzátette: a másik fontos szempont az volt, hogy a Veszprém színeiben rendszeresen pályára léphet majd a Bajnokok Ligájában. A Kiel egy nagy múltú klub, amely 23-szoros német bajnok és négyszeres BL-győztes, jelenleg azonban csak az ötödik a Bundesligában, illetve csak a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában szerepel. A Budapesti Honvéd SE sportigazgatója szerint

a fia most egy olyan lehetőséget kapott az élettől, ami mindenképpen előrelépést jelent, ezért engedett a Veszprém hívásának.

A bakonyi klub az elmúlt hónapokban sorra jelentette be a sztárigazolásokat: a nyáron több meghatározó játékos is érkezett, jövőre pedig Emil Nielsen a Barcelonától, Lukas Jörgensen pedig a Flensburgtól jön Xavier Pascual együtteséhez. Imre Bence így egy bombaerős csapathoz csatlakozhat, amellyel vélhetően komolyan kell majd számolni a Bajnokok Ligája végjátékában. Imre Géza ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a veszprémi klubvezetésnek régóta dédelgetett vágya a BL-győzelem, és nagyon örülne, ha ez a fia hathatós közreműködésével valósulna meg. Apaként nagyon fog szurkolni, hogy ez sikerüljön.

Ezzel együtt és az erős játékoskerettel számolva is úgy véli, nem lesz azért könnyű dolga a Veszprémnek, mert több nagyon jó csapat van a BL-mezőnyben. Természetesen a fia miatt sok Bundesliga-meccset néz, és a német élcsapatok hétről hétre topteljesítményt nyújtanak, ezért Imre Géza azt gondolja, mindenkinek, így a veszprémi játékosoknak is, „fel kell kötniük a gatyájukat” ellenük. Külön megemlítette, hogy nemrég vált hivatalossá, hogy a Veszprém svéd kapusa, Mikael Appelgren további egy évig marad, így szerinte tényleg nagyon erős csapata lesz jövőre a bakonyiaknak.

Imre Bencének a magyar válogatottban is egyre meghatározóbb szerep jut, és édesapja szerint elmúltak már azok az idők, amikor az ellenfelek meglepődve rácsodálkoznak, hogy milyen jó teljesítményre képes a jobb szélen. A négyszeres világbajnok párbajtőröző úgy véli,

ez a meglepetésfaktor nagyjából a párizsi olimpiáig tartott ki, azóta nagyon készülnek az ellenfelek Imre Bence játékából, biztosan külön kielemzik.

Kiemelte, hogy a fia a Bundesligában nagyon kemény meccseket játszik, a válogatottban pedig stabil csapattag lett, így már viszonylag régebb óta „másfajta fókusz helyeződik rá”. Úgy látja, megállja a helyét, termeli a gólokat, és kemény munkával kivívta, hogy őrá is nagyon odafigyeljenek a nemzetközi mezőnyben.

Kész fiatalember stabil önképpel

Rátérve a válogatottra, Imre Géza szerint folyamatosan formálódik a csapat játéka Chema Rodríguez szövetségi kapitány kezei alatt, és újabb fiatalok beépítésével szép jövő várhat a csapatra. A spanyol szakember bátran ad lehetőséget a kevesebb rutinnal rendelkező játékosoknak is, de idővel ők is beérnek, felveszik a megfelelő tempót, és akkor lehet bízni a minél jobb szereplésben. Imre Géza arra számít, hogy az újabb fiatalokkal erősödni fog a magyar válogatott, azt pedig majd meglátják, hogy ez eredményekben mit jelent majd.

Azt gondolja, hogy a 23 éves fiát már nem kell nevelniük a feleségével, hiszen egy kész fiatalemberről van szó, de ha kikéri a segítségét, akkor természetesen próbál annak eleget tenni, amennyire tud. A Magyar Vívó Szövetség szakmai alelnöke úgy fogalmazott, fia „jól látja önmagát a sportban”, igyekszik megfelelni minden szakmai elvárásnak.

Imre Géza a szakmai dolgokba nem szól bele, csak édesapaként egyengeti fia útját, és ha esetleg hullámvölgybe kerül, akkor feleségével, Kökény Beatrixszal biztatják, drukkolnak neki és természetesen sokat beszélgetnek. „Amikor néha mostanában hazajött, akkor próbáltuk segíteni az itthoni életét. Ugyanakkor nem szeretnénk többek lenni, mint amennyit elvár tőlünk” – tette hozzá a kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőröző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Imre Géza fia hazatéréséről: nagyon örülnék, ha vele jönne össze a régóta vágyott veszprémi BL-győzelem

németország

bajnokok ligája

kézilabda

bundesliga

veszprém

kiel

igazolás

imre géza

imre bence

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoznak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is látni. Trump délelőtt 10:30-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen kiakadt a szurkolókra a skót csapat edzője: &quot;egyszerűen kinyírnak...&quot;

Teljesen kiakadt a szurkolókra a skót csapat edzője: &quot;egyszerűen kinyírnak...&quot;

Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US has 'captured' Venezuelan President Maduro and his wife in 'large scale strike'

Trump says US has 'captured' Venezuelan President Maduro and his wife in 'large scale strike'

The US President says Maduro has been "flown out of the country", as Venezuela declares a national emergency.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 21:10
Varga Barnabás tavaly a világ 20. legeredményesebb futballistája volt
2026. január 2. 20:54
Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek
×
×
×
×