Imre Géza fia hazatéréséről: nagyon örülnék, ha vele jönne össze a régóta vágyott veszprémi BL-győzelem

Imre Bence jövő nyáron hazatér Németországból. A 23 éves magyar válogatott kézilabdázó két szezon után távozik a Kiel csapatától, és Veszprémbe igazol. Imre Bence 2030 nyaráig szóló megállapodást kötött a magyar rekordbajnokkal.

A junior vb-ezüstérmes jobbszélső édesapja, a párbajtőrözőként két olimpiai ezüstérmet és két olimpiai bronzérmet szerző Imre Géza az InfoRádióban azt mondta, sem ő, sem az olimpiai ezüstérmes kézilabdázó felesége, Kökény Beatrix nem szólt bele, hogyan döntsön a fiuk. Mint fogalmazott, apukaként nagyon szurkol neki. Elárulta, hogy bármennyire is jól érzi magát a fia a Kiel csapatánál, már van neki egy kis honvágya, így tulajdonképpen a lehető legjobbkor futott be a Veszprém ajánlata. Az estéket legtöbbször egyedül kell töltenie, és ő egy olyan habitusú ember, aki akkor a legkiegyensúlyozottabb, ha körülötte vannak a barátok és a családtagok. Ez nagyon hiányzik neki, és az egyik fő érv ez volt a hazatérés mellett.

Imre Géza hozzátette: a másik fontos szempont az volt, hogy a Veszprém színeiben rendszeresen pályára léphet majd a Bajnokok Ligájában. A Kiel egy nagy múltú klub, amely 23-szoros német bajnok és négyszeres BL-győztes, jelenleg azonban csak az ötödik a Bundesligában, illetve csak a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában szerepel. A Budapesti Honvéd SE sportigazgatója szerint

a fia most egy olyan lehetőséget kapott az élettől, ami mindenképpen előrelépést jelent, ezért engedett a Veszprém hívásának.

A bakonyi klub az elmúlt hónapokban sorra jelentette be a sztárigazolásokat: a nyáron több meghatározó játékos is érkezett, jövőre pedig Emil Nielsen a Barcelonától, Lukas Jörgensen pedig a Flensburgtól jön Xavier Pascual együtteséhez. Imre Bence így egy bombaerős csapathoz csatlakozhat, amellyel vélhetően komolyan kell majd számolni a Bajnokok Ligája végjátékában. Imre Géza ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a veszprémi klubvezetésnek régóta dédelgetett vágya a BL-győzelem, és nagyon örülne, ha ez a fia hathatós közreműködésével valósulna meg. Apaként nagyon fog szurkolni, hogy ez sikerüljön.

Ezzel együtt és az erős játékoskerettel számolva is úgy véli, nem lesz azért könnyű dolga a Veszprémnek, mert több nagyon jó csapat van a BL-mezőnyben. Természetesen a fia miatt sok Bundesliga-meccset néz, és a német élcsapatok hétről hétre topteljesítményt nyújtanak, ezért Imre Géza azt gondolja, mindenkinek, így a veszprémi játékosoknak is, „fel kell kötniük a gatyájukat” ellenük. Külön megemlítette, hogy nemrég vált hivatalossá, hogy a Veszprém svéd kapusa, Mikael Appelgren további egy évig marad, így szerinte tényleg nagyon erős csapata lesz jövőre a bakonyiaknak.

Imre Bencének a magyar válogatottban is egyre meghatározóbb szerep jut, és édesapja szerint elmúltak már azok az idők, amikor az ellenfelek meglepődve rácsodálkoznak, hogy milyen jó teljesítményre képes a jobb szélen. A négyszeres világbajnok párbajtőröző úgy véli,

ez a meglepetésfaktor nagyjából a párizsi olimpiáig tartott ki, azóta nagyon készülnek az ellenfelek Imre Bence játékából, biztosan külön kielemzik.

Kiemelte, hogy a fia a Bundesligában nagyon kemény meccseket játszik, a válogatottban pedig stabil csapattag lett, így már viszonylag régebb óta „másfajta fókusz helyeződik rá”. Úgy látja, megállja a helyét, termeli a gólokat, és kemény munkával kivívta, hogy őrá is nagyon odafigyeljenek a nemzetközi mezőnyben.

Kész fiatalember stabil önképpel

Rátérve a válogatottra, Imre Géza szerint folyamatosan formálódik a csapat játéka Chema Rodríguez szövetségi kapitány kezei alatt, és újabb fiatalok beépítésével szép jövő várhat a csapatra. A spanyol szakember bátran ad lehetőséget a kevesebb rutinnal rendelkező játékosoknak is, de idővel ők is beérnek, felveszik a megfelelő tempót, és akkor lehet bízni a minél jobb szereplésben. Imre Géza arra számít, hogy az újabb fiatalokkal erősödni fog a magyar válogatott, azt pedig majd meglátják, hogy ez eredményekben mit jelent majd.

Azt gondolja, hogy a 23 éves fiát már nem kell nevelniük a feleségével, hiszen egy kész fiatalemberről van szó, de ha kikéri a segítségét, akkor természetesen próbál annak eleget tenni, amennyire tud. A Magyar Vívó Szövetség szakmai alelnöke úgy fogalmazott, fia „jól látja önmagát a sportban”, igyekszik megfelelni minden szakmai elvárásnak.

Imre Géza a szakmai dolgokba nem szól bele, csak édesapaként egyengeti fia útját, és ha esetleg hullámvölgybe kerül, akkor feleségével, Kökény Beatrixszal biztatják, drukkolnak neki és természetesen sokat beszélgetnek. „Amikor néha mostanában hazajött, akkor próbáltuk segíteni az itthoni életét. Ugyanakkor nem szeretnénk többek lenni, mint amennyit elvár tőlünk” – tette hozzá a kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőröző.