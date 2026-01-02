ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JANUARY 02: Venus Williams of USA reacts during her first round match against Katie Volynets of USA during day one of the 2023 ASB Classic Womens at the ASB Tennis Arena on January 02, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
Nyitókép: Hannah Peters/Getty Images

Rajta a világ szeme: 45 évesen újra pályára lép a sportág élő legendája

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A 45 éves volt világelső, Venus Williams szabadkártyát kapott az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezőitől.

A hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams öt év szünet után tér vissza Melbourne-be, ahol 28 éve indult el először, és a torna történetének legidősebb főtáblás női játékosa lesz. Az eddigi korrekordot a japán Date Kimiko tartotta, aki 2015-ben 44 évesen a nyitókörben búcsúzott.

A 33. profi idényét kezdő amerikai sztár kétszer jutott el a döntőig az Australian Openen, de mindkétszer alulmaradt húgával, Serenával szemben. Az idei viadal előtt a hobarti felkészülési tornán vesz részt.

Venus Williams 1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben.

Egyesben legutóbb az augusztusi US Openen láthatták a szurkolók. New Yorkban az első fordulóban búcsúzott, miután három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától.

Az Australian Open főtáblás küzdelmei január 18-án rajtolnak.

