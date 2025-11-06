Venus Williams nem tud leállni a tenisszel, indul a 33. profi sportéve

A januári, aucklandi tenisztorna szervezőinek közlése szerint a volt világelső Venus Williams elindul a versenyükön, így a 45 éves amerikai játékos 33. profi szezonját kezdheti meg.

A hétszeres Grand Slam-győztes teniszező 1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben.

Egyesben legutóbb az augusztusi US Openen láthatták a szurkolók. New Yorkban az első fordulóban búcsúzott, miután három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától.

Venus Williams jelenleg 570. a világranglistán és öt évvel idősebb, mint a rangsoroltak közül korban utána következő két játékos, a japán Eto Naoko és az amerikai Bethanie Mattek-Sands.