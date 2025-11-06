ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.75
usd:
336.14
bux:
0
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JANUARY 02: Venus Williams of USA reacts during her first round match against Katie Volynets of USA during day one of the 2023 ASB Classic Womens at the ASB Tennis Arena on January 02, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
Nyitókép: Hannah Peters/Getty Images

Venus Williams nem tud leállni a tenisszel, indul a 33. profi sportéve

Infostart / MTI

1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben.

A januári, aucklandi tenisztorna szervezőinek közlése szerint a volt világelső Venus Williams elindul a versenyükön, így a 45 éves amerikai játékos 33. profi szezonját kezdheti meg.

A hétszeres Grand Slam-győztes teniszező 1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben.

Egyesben legutóbb az augusztusi US Openen láthatták a szurkolók. New Yorkban az első fordulóban búcsúzott, miután három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától.

Venus Williams jelenleg 570. a világranglistán és öt évvel idősebb, mint a rangsoroltak közül korban utána következő két játékos, a japán Eto Naoko és az amerikai Bethanie Mattek-Sands.

Kezdőlap    Sport    Venus Williams nem tud leállni a tenisszel, indul a 33. profi sportéve

tenisz

venus williams

veterán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan

Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan
A szamárköhögés is úgy kezdődik, mint a nátha, vagyis a legtöbb esetben orrfolyással, köhögéssel vagy torokfájással, a csecsemőknél viszont elég hamar lehet állapotromlás – mondta az InfoRádióban Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára. Arra is figyelmeztetett, hogy bár minden köhögési roham megviseli a babákat, ha ezek erőteljessé válnak, akár csonttörés is történhet, vagy elkékülhetnek a csecsemők.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

A Pénzcentrum 2025. november 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 07:36
Egyre több adat szól a Ferencváros áttelelése mellett a nemzetközi porondon
2025. november 5. 22:24
Visszatérhetnek az oroszok a nemzetközi vízilabdaéletbe!
×
×
×
×