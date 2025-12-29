Fiatalon elhunyt Horváth Csaba

Horváth Csaba a hazai labdarúgó-élet elismert szakembere volt. A Mosonmagyaróvár utánpótlásában elért sikerei – köztük két U19-es bajnoki cím – után a megyei első osztályú csapatot, majd a 2022–2023-as idényben az akkor másodosztályú (NB II) felnőtt együttest is irányította vezetőedzőként - írja az nb1.hu.

A szakember ebben a szezonban a Komárom VSE kispadján ült. Utolsó mérkőzésén, 2025. november 23-án még győzelemre vezette csapatát a Balatonfüred ellen (2–0), lezárva ezzel az együttes idei bajnoki szereplését.

A Credobus Mosonmagyaróvár hivatalos közleményében méltatta korábbi trénerét, kiemelve szakmai alázatát, emberségét és a fiatal tehetségek gondozása iránti elkötelezettségét. Úgy fogalmaztak: Horváth Csaba munkássága és elhivatottsága örökre a klub történelmének része marad.

A fiatalon elhunyt trénerről jelenlegi egyesülete, a Komárom VSE is megemlékezett.