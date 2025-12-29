A Budapesti Honvéd az év legeredményesebb hazai sportegyesülete

A SOSZ sajtóközleménye szerint a BHSE 41,66 olimpiai ponttal végzett az élen, a parasport egyesületi rangsorban pedig a Vasas SC lett az első 18 ponttal.

A sportegyesületek nem hivatalos eredményességi rangsorát a SOSZ az adott évben rendezett Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, Európa Játékokon és az olimpiai, illetve paralimpiai játékokon az olimpiai és a paralimpiai versenyszámokban szerzett pontok alapján készíti el.

A 2025-ös sportegyesületi rangsor:

1. Budapesti Honvéd SE 41,66 pont

2. Ferencvárosi TC 36,95

3. Újpesti TE 34,55

4. BVSC-Zugló 21,06

5. Szegedi KE 17,6

6. Vasas SC 17,33

7. Erzsébeti SMTK 15

8. Győri VSE 14

9. MTK Budapest 13,33

10. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 12,25

A 2025-ös parasport egyesületi rangsor:

1. Vasas SC 18 pont

2. TFSE 14

3. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 13

4. Pécsi EAC 11

5. Szegedi VSE 10

6. Győri AC 9,5