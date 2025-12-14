ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap Szilárda
Katrine Lunde norvég kapus a hollandiai-németországi nõi kézilabda-világbajnokság döntõjében játszott Németország-Norvégia mérkõzésen Rotterdamban 2025. december 14-én.
Nyitókép: Iris van den Broek, MTI/MTVA

A norvégok a női kézi-vb-t is megnyerték, a mieinket kiejtő Hollandia a negyedik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Csodaszépen búcsúzott Katrine Lunde: az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatott kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, ugyanis a vasárnapi fináléban 23-20-ra legyőzte a társházigazda német csapatot Rotterdamban.

A skandináv válogatott öt ezüst- és négy bronzérem mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

Az első félidő a vártnál kiegyenlítettebb volt, a második félidőben viszont Norvégia előnyre tett szert, majd a hajrában érvényesítette a papírformát.

A 45 esztendős hálóőr, Katrine Lunde ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be. A hétszeres BL-győztes szupersztár kétszer a Győr játékosaként is nyert Bajnokok Ligáját.

Előzőleg a bronzmeccsen a legutóbb aranyérmes francia válogatott győzött, miután a fordulatokban gazdag vasárnapi helyosztón 33-31-re nyert a társházigazda, magyarokat kiejtő holland csapat ellen Rotterdamban.

A magyar válogatott 12 esztendő után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.

