A norvégok a női kézi-vb-t is megnyerték, a mieinket kiejtő Hollandia a negyedik

A skandináv válogatott öt ezüst- és négy bronzérem mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

Az első félidő a vártnál kiegyenlítettebb volt, a második félidőben viszont Norvégia előnyre tett szert, majd a hajrában érvényesítette a papírformát.

A 45 esztendős hálóőr, Katrine Lunde ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be. A hétszeres BL-győztes szupersztár kétszer a Győr játékosaként is nyert Bajnokok Ligáját.

Előzőleg a bronzmeccsen a legutóbb aranyérmes francia válogatott győzött, miután a fordulatokban gazdag vasárnapi helyosztón 33-31-re nyert a társházigazda, magyarokat kiejtő holland csapat ellen Rotterdamban.

A magyar válogatott 12 esztendő után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.