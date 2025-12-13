ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kirsty Coventry olimpiai és világbajnok zimbabwei úszó, sportminiszter beszédet mond, miután megválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének a szervezet 144. kongresszusán a görögországi Costa Navarinóban 2025. március 20-án. Kirsty Coventry a NOB történetének tizedik elnöke, Bach mandátuma június 23-án jár le.
Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Ilyen lélegeztetőgépet adna az orosz sportnak a NOB

Infostart / MTI

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt az ajánlást fogalmazta meg a nemzetközi sportági szövetségeknek, hogy az utánpótlás versenyeken korlátozás nélkül, saját zászlajuk alatt és győzelmük esetén a himnuszuk lejátszásával engedjék szerepelni az orosz és fehérorosz versenyzőket a jövőben.

A javaslat csütörtökön, a NOB csúcstalálkozóján született meg, melyen az olimpiai mozgalom fontos szereplői vettek részt a nemzetközi ötkarikás testület meghívására.

„A sportolóknak alapvető joguk van ahhoz, hogy világszerte hozzáférjenek a sporthoz és politikai beavatkozástól vagy kormányzati szervek nyomásgyakorlásától mentesen versenyezzenek" - írta közleményében a bizottság, elismerve egyúttal azt is, hogy ennek elfogadása és bevezetése időbe telhet majd az egyes sportági szövetségeknél, amelyek hivatottak dönteni a saját utánpótlás versenyeikről.

Az olimpiai bizottság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a most megfogalmazott javaslatnak megfelelően fogja lebonyolítani a jövő évi, Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpiát és kéri az érdekelt szövetségeket és versenyszervezőket, hogy ennek megfelelően rendezzék eseményeiket már az ifjúsági olimpiát megelőzően.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közvetlenül Oroszország Ukrajna elleni háborújának megindítását követően, 2022 tavaszán felfüggesztette az orosz és fehérorosz bizottságot, a felfüggesztés pedig még mindig érvényben van. A két ország sportolói sokáig egyáltalán nem indulhattak nemzetközi versenyeken, jelenleg pedig csak szigorú feltételek mellett, semleges színekben szerepelhetnek. Ugyanakkor továbbra is több olyan sportág van, melyben nem versenyezhetnek, így például labdarúgásban semmilyen sorozatban, így az utánpótlás tornákon sem vehetnek részt.

Kezdőlap    Sport    Ilyen lélegeztetőgépet adna az orosz sportnak a NOB

ukrajna

orosz

nob

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
London: Atlanti fal épül a tenger alatt

London: Atlanti fal épül a tenger alatt

A brit védelmi miniszter, John Healey a hét elején bejelentette: mesterséges intelligencia által támogatott védelmi rendszert építenek az Atlanti-óceán mélyén.
 

„El akarják pusztítani Ukrajnát” – Sötétbe borította az ország jelentős részét egy orosz támadás

Így nyúlna Párizs a területvitához

A lefoglalt orosz vagyon márpedig megy Ukrajna megsegítésére, ha... – belga kiállás

Amerika szólt, nyílnak a fehérorosz börtönök

Ilyen lélegeztetőgépet adna az orosz sportnak a NOB

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Célzott légicsapást hajtott végre szombaton az izraeli hadsereg egy autó ellen Gáza városában; izraeli híroldalak szerint a támadásban meghalt Rajed Szajed, a Hamász egyik befolyásos parancsnoka, a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás egyik fő tervezője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Belarus frees 123 prisoners as US lifts sanctions

Belarus frees 123 prisoners as US lifts sanctions

Opposition activist Maria Kolesnikova is among those released in exchange for a deal with the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 17:42
Akár 55 perces félidők is lehetnek a futball-vb-n
2025. december 13. 16:15
Új éllovas az NB I-ben
×
×
×
×