Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én. A Liverpool 5-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

Szoboszlai Dominik farkasszemet nézett legnagyobb kritikusával, és a budapesti BL-döntőről is beszélt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Élő tévéműsorban beszélgetett a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Jamie Carragherrel a Real Madrid elleni győztes BL-mérkőzés után. A magyar középpályás elmondta, miben fejlődött csapata a korábbi nehézségek után.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Liverpool labdarúgócsapata hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. Az angol klub győztes gólját Alexis Mac Allister fejelte Szoboszlai Dominik szabadrúgásából. Ez volt a magyar válogatott középpályás harmadik gólpassza a jelenlegi BL-szezonban, és van már egy gólja is az idei kiírásban.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a mérkőzés után a CBS-nek nyilatkozott, és elnézést kért csapattársától, Florian Wirtztől, amiért az első félidőben nem tudta gólra váltani a német játékostól kapott passzt. Szoboszlai Dominik hozzátette: nagyon örül annak, hogy hétről hétre jól teljesít, de hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a közösen elért eredmény. Úgy véli, Florian Wirtz a nehéz szezonkezdet után ezúttal kiemelkedően játszott. „Muszáj megemlítenem, mert tényleg félelmetes, amit csinál” – jegyezte meg a magyar futballista.

Az Index összefoglalója szerint az interjút készítő, Liverpoolban klublegendának számító Jamie Carragher megjegyzésére Szoboszlai Dominik elmondta: nemcsak azért szerepelt jobban a Liverpool a legutóbbi két tétmeccsén, mert Arne Slot az előző idényben bajnokságot nyert alapcsapathoz sokkal jobban hasonlító kezdőt jelölt ki, hanem azért is, mert a nyári igazolások teljesítménye is javult. Úgy véli,

a játékosok egyre jobban ismerik egymást, a gépezet ugyan akadozott az elmúlt hetekben, mostanra azonban összeszoktak.

Jamie Carragher korábban sokszor kritizálta Szoboszlai Dominik játékát, most azonban elismerően beszélt róla, és szemtől szembe elmondta neki, hogy a Liverpool egyik legjobbjává vált. „Végre sikerül kapott gól nélkül lehoznunk a meccseket, ez a legfontosabb. Van egy szabályunk: öt másodpercen belül mindenki legyen a labda mögött, és az utóbbi két-három meccsen ezt mindenki betartotta” – mondta Szoboszlai Dominik a klublegendának válaszolva.

Saját szerepére is kitért a csapaton belül, és elárulta, hogy leginkább mélyebbről indulva szeret játszani. A szezon korábbi részében jobbhátvédként is kellett futballoznia a sérülések miatt, de saját bevallása szerint ez sem okozott neki gondot. Mint fogalmazott, mindig ott játszik, ahol a csapatnak szüksége van rá.

A stúdióban ülő Thierry Henry felvetésére a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjének otthont adó Puskás Aréna is szóba került. „Sokszor elmondtam már: álom lenne döntőt játszani Budapesten. De addig még hosszú az út. Meccsről meccsre kell haladni, és ha egyszer tényleg összejönne, az valami egészen különleges lenne” – jegyezte meg a magyar középpályás.

Szoboszlai Dominik farkasszemet nézett legnagyobb kritikusával, és a budapesti BL-döntőről is beszélt

bajnokok ligája

real madrid

liverpool

szoboszlai dominik

