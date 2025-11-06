Megvan, ki érkezik a sérült Tóth Balázs helyére a válogatottba

A legfrissebb hírek alapján térdműtét vár Tóth Balázs válogatott kapusra, aki így legalább egy hónapig nem játszhat a magyar labdarúgó-válogatottban, illetve angol másodosztályú klubjában, a Blackburn Roversben.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni. Az első jelentések szerint a szombati bajnokit biztosan kihagyta volna, azonban szerdán estére kiderült: meg kell operálni a térdét.

A válogatott legutóbbi három mérkőzésén védő kapusra körülbelül egy hónap kihagyás vár, így a novemberi, Örményország és Írország elleni vb-selejtezőkön sem áll Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére.

Az MLSZ csütörtök délelőtt X-oldalán számolt be arról, hogy a keretből sérülése miatt kikerülő Tóth helyére az olasz szakember Demjén Patrikot, az MTK Budapest kapusát hívta meg – szúrta ki az m4sport.hu.

Demjén hasonló okok miatt csatlakozott a nemzeti csapat októberi vb-selejtezős keretéhez, akkor viszont a ferencvárosi Dibusz Dénes sérülése miatt volt szükség a változtatásra.

Az A-válogatott színeiben pályára korábban nem lépő 27 éves kapus a Fizz Liga jelenleg zajló kiírásában az MTK összes mérkőzését végigjátszotta, az eddigi 12 bajnokin 22 gólt kapott, illetve a Sofascore statisztikái szerint 43 védést is bemutatott.

Az öt ponttal vb-selejtezőcsoportja második helyén álló magyar labdarúgó-válogatott jövő csütörtökön 18 órától Örményországban lép pályára, majd jövő vasárnap 15 órától Írországot fogadja a Puskás Arénában. Amennyiben a nemzeti csapat legyőzi Örményországot, Írország pedig vereséget szenved a csoportot magabiztosan vezető Portugáliától, bebiztosíthatja vb-pótselejtezőt érő második pozícióját négyesében.