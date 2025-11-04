ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.17
usd:
338.15
bux:
108029.49
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

BL élőben: Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szoboszlai Dominik is ott van a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid ellen. 21.00 órától hét BL-mérkőzést játszanak Európa-szerte.

LIVERPOOL–REAL MADRID 0–0: A Liverpool kezdő tizenegye: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. A Real Madridé: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham – Mbappé, Vinícius Júnior. Nincs meglepetés.

PSG–BAYERN MÜNCHEN 0–0: Dembélé vállalta a játékos, Kvarachelija és Barclona között ő a középcsatár a PSG-ben. A Bayernnél Olise, Gnabry és Luis Diaz előtt Harry Kane.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen

bajnokok ligája

real madrid

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Zelenszkij szerint Orbán Viktor „konkrétan Putyint támogatja” Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hírt kaptak az albérletvadászok: az Otthon Start beindította a lakáspiaci fordulatot

Jó hírt kaptak az albérletvadászok: az Otthon Start beindította a lakáspiaci fordulatot

Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 20:49
Egy meccs erejéig eltörlik a női-férfi megkülönöböztetést
2025. november 4. 18:45
Papírforma: nem kapott gólt és úgy nyert az Arsenal
×
×
×
×