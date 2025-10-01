ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.13
usd:
330.94
bux:
99081.73
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Nottingham Forest mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2024. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai a bűnbak? Megszólalt az edző

Infostart / MTI

"Egy 20 százalékos büntetőesélyből csinált a csatáruk egy százszázalékosat. El kell ismerni, nagyon ravasz volt" - ecsetelte Arne Slot a Szoboszlai Dominik hibájából megítélt kedd esti isztambuli BL-büntetőt Arne Slot.

Arne Slot, a Galatasray otthonában 1-0-ás vereséget szenvedett Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője nem hibáztatja Szoboszlai Dominikot a meccset eldöntő büntető előtti szituációért.

"Néha az ellenfél ravaszabb, mint mi. Nem tudom Domot hibáztatni azért a szituációért. Egy 20 százalékos büntetőesélyből csinált a csatáruk egy százszázalékosat. El kell ismerni, nagyon ravasz volt" - mondta a holland szakember a Bajnokok Ligája második fordulójának kedd esti mérkőzése után, melynek a 16. percében Burak Yilmaz tört be a Liverpool 16-osának jobb oldalán, csinált egy cselt a lendületből érkező Szoboszlaival szemben, akinek a visszalendülő keze arcon találta őt, mire a török csatár azonnal az állához kapott, és elterült a földön.

Slot arról is beszélt, hogy

az eredmény miatt csalódott, de tanítványai sokkal jobban játszottak, mint szombaton a Crytal Palace vendégeként elbukott bajnokin, és nincsenek messze a tavalyi szezonban mutatott formájuktól.

"Az első félidőben mutatott játékunk tetszett. Az, ahogy uraltuk a játékot, ahogy kedvező lehetőségeket teremtettünk a támadóinknak. A második játékrészben már sokkal kevesebbet nyújtottunk, ám ennek az egyik oka az volt, hogy rengeteget állt a játék, nem volt folyamatos futball" - elemezte a találkozót a holland szakember. "A Galatasaray otthonában nehéz játszani, ahogy a Crystal Palace stadionjában is, most pedig megyünk majd a Chelsea-hez egy újabb nehéz meccsre."

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a találkozót követően azt mondta, hogy a "buta" hibákat ki kell küszöbölni a jövőben.

"Utálok veszíteni, viszont nincs ok a pánikra,

de egyértelműen javulnunk kell" - jelentette ki a holland klasszis, aki szerint pozitívum, hogy a Crystal Palace otthonában elveszített hétvégi angol bajnokin mutatottnál jobban játszott a csapat. "Akarat szempontjából nagyot léptünk előre, rengetget dolgoztunk, ami ugyanakkor nem volt túl nehéz, mert a hétvégén nagyon rosszak voltunk. Az a feladat, hogy a helyzeteinket gólra váltsuk, ne adjunk az ellenfélnek büntetőt, és ne kövessünk el ostoba hibákat. Tovább kell dolgoznunk, és egységesnek kell maradnunk, erre kell koncentrálnunk."

A meccsen a Liverpool sérülés miatt elveszítette kapusát, Alissont, aki nem játszhat majd a Chelsea ellen, ráadásul Hugo Ekitikét is le kellett cserélni.

A mérkőzésen Szoboszlai és Kerkez Milos végig pályán volt, míg a törökök magyar válogatott támadója, Sallai Roland a 72. percben állt be csereként.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai a bűnbak? Megszólalt az edző

bajnokok ligája

liverpool

szoboszlai dominik

galatasaray

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap este közzétett videójában közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény üzenetet küldött Amerika Putyinnak: új szintre léphet a háború?

Kőkemény üzenetet küldött Amerika Putyinnak: új szintre léphet a háború?

Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 06:36
BL: jön az Arseanl, a City és a Newcastle – sport a tévében
2025. szeptember 30. 21:02
Egy vitatható tizenegyes miatt kapott ki a Liverpool a Galatasaraytól
×
×
×
×