BL élőben: Szoboszlai és Kerkez kezdett, Sallai nem Isztambulban

GALATASARAY–LIVERPOOL 0–0: Sallai Roland a cserék között van, egy a védekezéshez jobban értő játékost választott Okan Buruk edző, Wilfried Singót. Az elefántcsontparti játékos igazi jobbhátvéd. Arne Slot kihagyta Mohamed Szalahot és Conor Bradley-t, Alexander Isak helyére pedig visszatér Hugo Ekitiké. Pihen Alexis Mac Allister, vagy legalábbis nem kezd. Florian Wirtz, Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo a három támadó középpályás Ryan Gravenberch és Jones előtt. A védelemben Frimpont, Konaté, Van Dijk és Kerkez játszik.

ATLÉTICO MADRID–EINTACHT FRANKFURT 1–0: Az olasz Raspadori góljával négy perc után előnybe került az Atléti.

OLYMPIQUE MARSEILLE–AFC AJAX 1–0: Paixaónak nem kellett sok, vezet az OM.

GALATASARAY–LIVERPOOL 0–0: Az első percek alapján úgy fest, Szoboszlai mégis jobbhátvéd, Frimpong a jobb oldali középpályás, Wirtz játszik középen. Alissonnak már akadt egy látványos védése.

PAFOSZ–BAYERN MÜNCHEN 0–1: Harry Kane megszerezte a vezetést a bajoroknak.