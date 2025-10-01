ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.95
usd:
331.07
bux:
99015.74
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

23 éves rekordot állított be Kylian Mbappé

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kylian Mbappé beállította az olasz Filippo Inzaghi 23 éve élő rekordját azzal, hogy harmadszor volt háromszor eredményes idegenben Bajnokok Ligája-mérkőzésen – írta szerdai összefoglalójában az IFFHS annak kapcsán, hogy a francia csatár remekelt a Real Madrid színeiben a kazah Kairat Almati otthonában a BL alapszakaszának második fordulójában 5-0-ra megnyert találkozón.

A játéknapot értékelve a futball históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Mbappénak összességében ez már a negyedik BL-mesterhármasa volt, ezzel ő lett az ötödik játékos a sorozat történetében, akinek ez sikerült. Még előtte van az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo egyformán nyolc mesterhármassal, a lengyel Robert Lewandowski hattal, míg honfitársa, Karim Benzema szintén négyet jegyez. Egyszersmind Mbappé lett a második legfiatalabb játékos 26 évesen és 284 naposan, aki – Messi (26 év és 86 nap) után – elérte a 60 találatot a BL-ben.

A keddi meccseket elemezve az IFFHS kiemelte, hogy a másik madridi élcsapat, az Atlético is elemében volt: miután a hétvégén a spanyol bajnoki rangadón 5–2-re verte a Real Madridot, a BL-ben 5-1-gyel intézte el az Eintracht Frankfurtot. A fővárosiaknál a 454. fellépésén egyszer betaláló francia Antoine Griezmann lett a klub történetének első játékosa, aki minden sorozatot figyelembe véve eljutott 200 gólig.

A BL „legmagyarabb” csapatának, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost végig a pályán tudó Liverpoolnak a Galatasaray otthonában elszenvedett 1–0-s vereségéről írva az IFFHS jelezte, hogy az angol együttesnek „szörnyű” a törökországi futballmúltja. A Premier League-ben címvédő alakulat az európai kupákban eddig hét alkalommal játszott török csapat vendégeként, a tizenöt éve aratott egyetlen győzelme, illetve egy döntetlen mellett kedden ötödször maradt alul.

A cseh Slavia Prahát 3–0-ra verő Internazionale világbajnok argentin csatára, Lautaro Martínez kétszer is betalált a milánói meccsen, így az első játékos lett, aki immár hét különböző BL-szezonjában is eredményes tudott lenni az olasz együttes színeiben.

A Bayern Münchennek a ciprusi Páfosz vendégeként elért 5–1-es sikere kapcsán az összefoglaló a duplázó Harry Kane teljesítményét méltatta. A német bajnokcsapat angol támadója egymást követően ötödik fellépésén volt legalább kétszer eredményes, idénybeli kilenc mérkőzésén pedig 17 gólnál tart minden sorozatot figyelembe véve a Bayern színeiben. A bajorok hálóőre, Manuel Neuer pedig, mint a Bajnokok Ligája történetének legtöbb – immár 101 – győzelmet jegyző kapusa, beállította a spanyol Iker Casillas eddig egyedül tartott rekordját.

Kezdőlap    Sport    23 éves rekordot állított be Kylian Mbappé

labdarúgás

bajnokok ligája

rekord

iffhs

kylian mbappé

filippo inzaghi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mától kaphatók az új lakossági állampapírok, mutatjuk a legvonzóbb kamatokat

Mától kaphatók az új lakossági állampapírok, mutatjuk a legvonzóbb kamatokat

Október 1-től, azaz mától új lakossági állampapírokat érhetnek el a befektetők: megújult a Fix Magyar Állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz és a Prémium Magyar Állampapír is. Mutatjuk, melyik papír kínálja most a legnagyobb kamatot, és mire kell figyelni, ha valaki a lejárati időpont előtt adná el a meglévő állampapírját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg dolgozót érint! Magyarország új munkaerőpiaci korszakba lépett: erről jó tudni

Rengeteg dolgozót érint! Magyarország új munkaerőpiaci korszakba lépett: erről jó tudni

2025 második negyedévében a magyar munkaerőpiac egyszerre szembesült a demográfiai nyomás és a gazdasági lassulás hatásaival.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 15:03
A Liverpool csapatkapitánya szerint nincs pánik, de gyorsan javulni kell
2025. október 1. 09:48
Szoboszlai a bűnbak? Megszólalt az edző
×
×
×
×