23 éves rekordot állított be Kylian Mbappé

A játéknapot értékelve a futball históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Mbappénak összességében ez már a negyedik BL-mesterhármasa volt, ezzel ő lett az ötödik játékos a sorozat történetében, akinek ez sikerült. Még előtte van az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo egyformán nyolc mesterhármassal, a lengyel Robert Lewandowski hattal, míg honfitársa, Karim Benzema szintén négyet jegyez. Egyszersmind Mbappé lett a második legfiatalabb játékos 26 évesen és 284 naposan, aki – Messi (26 év és 86 nap) után – elérte a 60 találatot a BL-ben.

A keddi meccseket elemezve az IFFHS kiemelte, hogy a másik madridi élcsapat, az Atlético is elemében volt: miután a hétvégén a spanyol bajnoki rangadón 5–2-re verte a Real Madridot, a BL-ben 5-1-gyel intézte el az Eintracht Frankfurtot. A fővárosiaknál a 454. fellépésén egyszer betaláló francia Antoine Griezmann lett a klub történetének első játékosa, aki minden sorozatot figyelembe véve eljutott 200 gólig.

A BL „legmagyarabb” csapatának, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost végig a pályán tudó Liverpoolnak a Galatasaray otthonában elszenvedett 1–0-s vereségéről írva az IFFHS jelezte, hogy az angol együttesnek „szörnyű” a törökországi futballmúltja. A Premier League-ben címvédő alakulat az európai kupákban eddig hét alkalommal játszott török csapat vendégeként, a tizenöt éve aratott egyetlen győzelme, illetve egy döntetlen mellett kedden ötödször maradt alul.

A cseh Slavia Prahát 3–0-ra verő Internazionale világbajnok argentin csatára, Lautaro Martínez kétszer is betalált a milánói meccsen, így az első játékos lett, aki immár hét különböző BL-szezonjában is eredményes tudott lenni az olasz együttes színeiben.

A Bayern Münchennek a ciprusi Páfosz vendégeként elért 5–1-es sikere kapcsán az összefoglaló a duplázó Harry Kane teljesítményét méltatta. A német bajnokcsapat angol támadója egymást követően ötödik fellépésén volt legalább kétszer eredményes, idénybeli kilenc mérkőzésén pedig 17 gólnál tart minden sorozatot figyelembe véve a Bayern színeiben. A bajorok hálóőre, Manuel Neuer pedig, mint a Bajnokok Ligája történetének legtöbb – immár 101 – győzelmet jegyző kapusa, beállította a spanyol Iker Casillas eddig egyedül tartott rekordját.