Giovanni Leoni
Nyitókép: Liverpool FC

A Liverpool elvesztette egyik kulcs emberét

Infostart

A Liverpool védője, Giovanni Leoni egy évre kiesett, miután elszakadt az elülső keresztszalagja - közölte Arne Slot.

A 18 éves játékos első meccsén kedden, a Southampton ellen sérült meg. Giovanni Leoni augusztusban a Parma-tól igazolt át a Liverpoolhoz, és a vörösök 26 millió fontot (több mint tizenegy és fél milliárd forintot) fizettek érte.

"A térdében az elülső keresztszalag szakadt el, és ez rendkívül kellemetlen sérülés. Legalább egy évig nem játszhat" - mondta a vezetőedző a BBC-nek. Arne Slot szerint nagyon nehéz helyzetbe került a játékosa, hiszen csak nemrég érkezett egy új országba, nagyon fiatal és amúgy remekül játszott az első meccsen.

"Egy sérülés soha nem jön jól, de megpróbál az ember bizakodó lenni. Givanni nagyon fiatal, és még hosszú, sikeres sportkarrier vár rá miután felépül majd ebből szörnyű sérülésből" - vigasztalta magát és a csapat szurkolóit Arne Slot.

Ugyanakkor a vörösök csapat nehéz helyzetben van, mivel Giovanni Leoni kiesésével csak három középhátvédjük maradt: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate és Joe Gomez. Mindenesetre a Liverpool már le is szerződtette Leoni helyére Federico Chiesát.

A Liverpool FC egyébként minden esélye megvan arra, hogy megvédje bajnoki címét, mivel ebben a szezonban mind az öt Premier League-meccsét megnyerte. A csapat szombaton a Crystal Palace ellen játszik a Selhurst Parkban.

