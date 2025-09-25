Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az EL-ben

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este hazai pályán a Viktoria Plzen ellen kezdi meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. Robbie Keane együttesét éppen a cseh klub búcsúztatta 3–1-es összesítéssel a legjobb 16 közé jutásért a második számú európai kupasorozat előző idényében. Az FTC még a Genk, a Salzburg, a Ludogorec, a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest csapatával játszik az EL-ben január végéig.

A zöld-fehérek 2019 óta megszakítás nélkül minden évben elérték valamelyik nemzetközi kupa csoportkörét/alapszakaszát, ami már alapelvárás lett a klubvezetés és a szurkolók részéről. Szabados Gábor az InfoRádióban azt mondta, a már szerdán elindult új szezonban is óriási lesz a tét, és bár megítélése szerint a 2025–2026-os kiírásban is rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny az Európa-ligában, úgy véli, sokan elvárják a Ferencvárostól, hogy az előző idényhez hasonlóan legalább a legjobb 24 között végezzen az alapszakaszban, amivel ismét biztosítaná a helyét a februári playoff-körben.

A sportközgazdász hozzátette: a második számú európai kupában vannak kifejezetten erős csapatok a topligákból, amelyek kiemelkednek a többiek közül, de „utánuk nagyon sűrű a mezőny”, ami az FTC szempontjából előnyös lehet. Emlékeztetett, hogy a magyar bajnok az EL előző idényében is jól szerepelt „a gazdasági értelemben hozzá közelebb lévő csapatokkal szemben”, és tudott annyi pontot szerezni, hogy továbbjusson az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolja, hasonló lesz a helyzet a mostani szezonban is, mert az ellenfelek hasonló erőt képviselnek, mint a tavalyiak, így lehet bizakodni az újabb bravúrban.

A Viktoria Plzent, a Ludogerecet és a Genket is azon csapatok közé sorolta, amelyek ellen pontokat szerezhet az FTC.

Mint fogalmazott, Robbie Keane együttesére nagyon nehéz meccsek várnak, de reálisnak tartja, hogy annyi pontot gyűjt a január végéig tartó időszakban, hogy az elegendő legyen a továbbjutás eléréséhez.

Szabados Gábor szerint ugyanakkor „a legnagyobb szélsőségek is benne lehetnek a szereplésben”. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Ferencváros győzelem nélkül, de néhány döntetlennel zárja a nyolc mérkőzését, mint ahogy „jó pár győzelemre” is képes lehet a magyar klub. Utóbbi esetben nyilván nem kellene annyit izgulni a továbbjutás miatt. Úgy véli, az ellenfelek közül talán csak a Nottingham Forest az egyetlen, amely ellen „igazán komoly esélye nem lehet” a Ferencvárosnak, a többiek ellen viszont el lehet érni bravúrokat. Arra számít, hogy változatos, fordulatos és izgalmas meccsek lesznek, a Ferencvárosnak pedig „minden lehetőségre fel kell készülnie”. Összességében azt gondolja, lehet reménykedni a továbbjutásban, de „megjósolhatatlan, hogyan fogja végigküzdeni ezt a szezont” a magyar bajnok az EL-ben.

A BL teljesen más szint, de így is szép összegekkel gazdagodhat a Fradi

A szereplés természetesen anyagi szempontból sem mellékes. Azzal, hogy az Európa-liga főtáblájára jutott, a Ferencváros már biztosan kap több mint 8,5 millió eurót. A sportközgazdász kiemelte, hogy azok a klubok, amelyek a Bajnokok Ligája-playoff elvesztését követően kerültek az EL-alapszakaszba (mint ahogy az FTC is), 4,29 millió eurós bónuszt kaptak. Ez az összeg nem jár azoknak a csapatoknak, amelyek EL-selejtezőn keresztül jutottak a ligaszakaszba. Ezen felül pedig további 4,31 millió euró ütötte az FTC markát, utóbbi összeg ugyanis az a csoportkörös alapdíj, amit mindenki megkap függetlenül attól, hogyan jutott a csoportkörbe.

Az alapszakasz nyolc mérkőzése során az FTC kasszájába további pénzek is befolyhatnak: egy győzelemért 450 ezer, egy döntetlenért 150 ezer euró prémium jár. Szabados Gábor megjegyezte: ha az FTC a tavalyihoz hasonló szereplést nyújt, amikor 12 pontot szerzett az Európa-liga alapszakaszában, akkor több millió eurós pénzdíjat kaphat ebben a szezonban is. Ha pedig sikerül kiharcolni az egyenes kieséses szakasz playoff-körébe való továbbjutást, azért további 300 ezer euró járna.

Természetesen egy szinttel feljebb, a Bajnokok Ligájában sokkal nagyobb összegek repkednek. A legrangosabb európai kupasorozatban egyenként több mint 18 millió eurót kap a 36 főtáblás csapat. A televíziós jogdíjak, a szponzori bevételek és az elmúlt öt évben az UEFA-együttható rangsorban elért bevételek szerint meghatározott piaci alapú lista alapján is kioszt a klubok között pénzdíjakat az UEFA, és a BL-ben nagyjából tízmillió euróval többet lehet keresni, mint az Európa-ligában. Utóbbi forrásból tavaly 12 millió euróval gazdagodott a zöld-fehér klub. Szabados Gábor számításai szerint valamennyi bevételi forrást figyelembe véve

körülbelül 20-25 millió euróval (nagyjából 10 milliárd forinttal) keresett volna többet a Ferencváros, ha az azeri Qarabagot legyőzve bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

A sportközgazdász összehasonlításképpen megjegyezte: a 10 milliárdos összeg a Ferencváros tavalyi költségvetésének a fele.

Azt gondolja, reálisan számolva körülbelül 16–17 millió eurónyi bevételt szerezhet az FTC azzal, hogy ott van az Európa-liga 36 csapatos főtábláján, és ez az összeg növelhető tovább győzelmekkel, döntetlenekkel, illetve esetlegesen a továbbjutással. Értelemszerűen a BL-ben jóval nagyobb prémium jár egy-egy győzelemért vagy döntetlenért, de egy szinttel feljebb vélhetően kevesebb esélye lett volna a Ferencvárosnak a pontszerzésre, így Szabados Gábor szerint ebből a szempontból „nagyjából kiegyenlítik egymást” a bevételi források. Összességében azonban nem panaszkodhat a Ferencváros az EL-díjazás miatt, ugyanis a sportközgazdász felhívta a figyelmet arra, hogy különböző prémiumok formájában

akkora összeg folyhat be idén is a magyar bajnoki címvédő kasszájába, amely meghaladja más hazai klubok egész éves költségvetését.

Várhatóan sokan kilátogatnak majd a Groupama Arénába a Ferencváros hazai EL-mérkőzéseire, de igazi nagy sztárcsapat ezúttal nem jön Budapestre, ráadásul a Salzburg, a Fenerbahce és a Nottingham elleni meccsét is idegenben játssza a zöld-fehér klub a rangosabb ellenfelek közül. Ettől függetlenül Szabados Gábor arra számít, hogy mind a négy hazai meccsére megtelik az FTC stadionja, ami akár további több százmillió forintos bevételt is jelenthet. Bevételi oldalon további jelentős összegek származhatnak még a mezeladásokból, a különféle szerződésekbe foglalt szponzori támogatásokból, bónuszokból.

A sportközgazdász hozzátette: ezekkel a pénzdíjakkal még inkább megerősödik a Ferencváros pozíciója itthon, lehetőségeit pedig nagyban meghatározza, hogy évek óta állandó szereplője a nemzetközi kupasorozatoknak. Mint fogalmazott, az FTC költségvetésben úgy emelkedik a teljes magyar mezőny fölé, hogy annak meghatározó részét – nagyjából a felét – az elmúlt években a nemzetközi porondról szedte össze, és ez a szakadék még nagyobb lenne, ha a BL-alapszakaszba jutott volna be a magyar bajnok.