Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A lecsorgókra koncentrál Robbie Keane

Infostart / MTI

Elsősorban az egy az egy elleni párharcok megnyerése lesz csütörtök este a siker kulcsa a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint.

A 45 éves ír szakember a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, bizonyos szempontból jobb a helyzetük, mint volt februárban, amikor az El nyolcaddöntőjébe kerülésért vívtak párharcot a cseh együttessel, ugyanakkor azóta érkeztek új játékosok, akiknek a beépítése még mindig folyamatban van, ehhez pedig időre van szükség.

"Összességében viszont most erősebb a keretünk, mint februárban volt.

A mostani ellenfelünk fizikális szempontból rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgókra, a második labdákra, de ismerjük őket és kielemeztük a játékukat.

Olyan edzőnek tartom magam, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy mi irányítsuk a játékot. Ez lesz a célunk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén" - fogalmazott Robbie Keane. Hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre, mert a Plzent kemény, szervezett, jó edzővel rendelkező csapatnak tartja.

A Ferencváros Európa-liga szereplésére vonatkozó távlati célokról a magyar bajnoki címvédő vezetőedzője azt mondta, egyelőre csak a csütörtök esti meccsre figyelnek.

"Nem tudok ennyire előre gondolkodni és nem is szeretnék. Ha a költségvetést nézzük, akkor minden ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi. De úgy gondolom, hogy nekünk van egy jó csapatunk, amely képes nagyszerűen játszani, ehhez csütörtök este a megfelelő egységességnek és csapatszellemnek kell megjelennie a pályán" - hangoztatta.

Keane a várható kezdőcsapatot firtató kérdésre nem válaszolt, annyit azonban elárult, hogy már "majdnem 100 százalékig" biztos abban, hogy melyik 11 futballistát fogja pályára küldeni a Groupama Arénában.

A magyar válogatott kapus Dibusz Dénes elmondta, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött valamivel nyugodtabban tudnak készülni egy Európa-liga főtáblás szereplésre, de akárcsak az első ilyen alkalommal, most is nagyobb a várakozás és felfokozottabb a hangulat.

"Természetesen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani, mert nagyon fontos lenne, hogy itthon, jó játékkal és győzelemmel tudjuk indítani az alapszakaszt. Ez nagy lökést adna a csapatnak" - vélekedett a 34 éves futballista.

A kapus szerint mind nekik, mind pedig a Plzennek segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.

"Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat" - fogalmazott Dibusz, aki hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.

A Ferencváros-Viktoria Plzen mérkőzés - amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz - 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

viktoria plzen

robbie keane

