2025. szeptember 20. szombat Friderika
Jerome Boateng, a Bayern München (j) és Sékou Koita, a Salzburg játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája A csoportjának negyedik fordulójában játszott mérkőzésen a müncheni Allianz Arenában 2020. november 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lukas Barth-Tuttas

Visszavonul a legendás világbajnok futballista

Infostart / MTI

Bejelentette visszavonulását Jerome Boateng, világbajnok német futballista.

A 37 éves védő 2009 és 2018 között 76 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amellyel 2014-ben nyert világbajnoki címet.

Boateng karrierje legnagyobb sikereit a Bayern München játékosaként ért el, 2011-től tíz évig futballozott a bajor csapatban, amellyel kilenc bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

A német válogatottal egy vb-bronz mellett 2014-ben világbajnok lett, az elemzők szerint a csapat kulcsjátékosa volt. Korábban a német Herthában is játszott, ahol Dárdai Pál abban az időben még segédedző volt.

labdarúgás

visszavonulás

jerome boateng

