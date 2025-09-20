Visszavonul a legendás világbajnok futballista

A 37 éves védő 2009 és 2018 között 76 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amellyel 2014-ben nyert világbajnoki címet.

Boateng karrierje legnagyobb sikereit a Bayern München játékosaként ért el, 2011-től tíz évig futballozott a bajor csapatban, amellyel kilenc bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

A német válogatottal egy vb-bronz mellett 2014-ben világbajnok lett, az elemzők szerint a csapat kulcsjátékosa volt. Korábban a német Herthában is játszott, ahol Dárdai Pál abban az időben még segédedző volt.