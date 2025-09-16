ARÉNA
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

ÉLŐ: Vinicius Júnior nélkül kezdi a Real Madrid a BL-idényt

Infostart

A kora esti két mérkőzés után további néggyel folytatódik a BL 2025–2026-os idényének első játéknapja.

ATHLETIC BILBAO–ARSENAL 0–2 (végeredmény): A második félidő közepéig nem esett gól, de után az Ágyúsok két cserejátékosa eldöntötte a mérkőzést, előbb Tossard csúsztatása után Martinelli lőtt gólt, majd Martinelli szolgálta ki a belga játékostársat.

PSV–UNION ST. GILLOISE 1–3 (végeredmény): A belgák már szünetben két góllal vezettek, majd a fordulás után növelték előnyüket. Ruben van Bommel a 90. percben szépített.

REAL MADRID–OLYMPIQUE MARSEILLE 0-0: A Real Madrid edzője, Xabi Alonso kihagyta a kezdő tizenegyéből Vinícius Júniort.

JUVENTUS–BORUSSIA DORTMUND 0–0: Gazdag a két csapat közös múltja a kilencvenes évekből, de az aktuális érdekesség, hogy a két edző, Igor Tudor és Niko Kovac 31 mérkőzésen játszottak hajdanán együtt a horvát válogatottban.

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
Az Egyesült Államokban jelentősen csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2025 első felében - írja a Reuters. Az idei első féléves halálozási ráta 2014 óta a legalacsonyabb értéket mutatja.

A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.

The US president and First Lady Melania Trump will join King Charles at Windsor Castle for two days of events.

