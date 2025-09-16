ÉLŐ: Vinicius Júnior nélkül kezdi a Real Madrid a BL-idényt

ATHLETIC BILBAO–ARSENAL 0–2 (végeredmény): A második félidő közepéig nem esett gól, de után az Ágyúsok két cserejátékosa eldöntötte a mérkőzést, előbb Tossard csúsztatása után Martinelli lőtt gólt, majd Martinelli szolgálta ki a belga játékostársat.

PSV–UNION ST. GILLOISE 1–3 (végeredmény): A belgák már szünetben két góllal vezettek, majd a fordulás után növelték előnyüket. Ruben van Bommel a 90. percben szépített.

REAL MADRID–OLYMPIQUE MARSEILLE 0-0: A Real Madrid edzője, Xabi Alonso kihagyta a kezdő tizenegyéből Vinícius Júniort.

JUVENTUS–BORUSSIA DORTMUND 0–0: Gazdag a két csapat közös múltja a kilencvenes évekből, de az aktuális érdekesség, hogy a két edző, Igor Tudor és Niko Kovac 31 mérkőzésen játszottak hajdanán együtt a horvát válogatottban.