Kós Hubert: a világbajnokságon meg kellett mutatnom, hogy 2028-as olimpián is számolni kell velem

Nagyjából két hónapja járt utoljára Amerikában, azóta nem találkozott Bob Bowmannel. Hiányzik az Egyesült Államok, illetve az edző?

Nehéz ilyet kimondani, de egy picikét igen, mert mégis ők a csapatom, mégis ő az edzőm, úgyhogy vicces volt nem látni őt a vb-n, és voltak olyan szituációk, amikor ez segített, voltak olyan szituációk, amikor nem, de most már mindegy, majd megyünk vissza és kezdődik újra az egész.

Volt olyan pillanat, amikor maga elé képzelte, hogy hogyan reagálna, mit mondana, milyen tanácsot adna?

Nem kellett elképzelnem, mert mindig, minden verseny után írtam neki üzenetet, és akkor ott megkaptam a „becsekkolást”. Szerintem összességében örült, és nem számított erre a 200 vegyesre, hogy ilyen világrekorddal jöttünk el, még ha nem is a döntőben úszva. És mind a három csapattárs ott volt a dobogón, szerintem ő azért ennek eléggé örülhetett.

És Kós Hubert mennyire volt elégedett egy tízes skálán?

Mondjuk azt, hogy hét, az a kedvenc számom. Elégedett voltam és jól szerepeltem, de nyilván megvoltak azok a számok, amelyeket előre nagyon akartam, meg akartam mutatni, hogy ott jól edzettem és jó lehetek még a közeljövőben. Ez a vb nem arról szólt, hogy most legyek a legjobb, hanem hogy megmutathassam azt, hogy a következő években ott lehetek, például 2027-ben meg 2028-ban ezekben a számokban is. A 100 hátat akartam, csak sajnos az nem sikerült úgy, ahogy elvártam, de büszke vagyok arra, hogy felépítettem, és hogy első idővel mentem be a döntőbe, és a 99 százaléka megvolt, aztán az utolsó 20 méter volt a döntőben az, ami hiányzott. Semmi baj, mert nyilván nem lehetek mindenben a legjobb, és lesz hova fejlődnöm még, és biztosan van mit kijavítanunk abban a számban is.

A fáradtság, a teljes szezon megterhelő hajtása mennyire nyomta rá a bélyegét a szingapúri vb-re?

Nagyon. Éreztem is egyből, amikor megérkeztünk. Nagyon jól sikerült az edzőtáborom, de utána, ahogy megérkeztünk Szingapúrba, és láttam azt, hogy világbajnokság, meg kint voltak a poszterek, akkor legtöbbször egy világversenyen ez feltölt engem egy olyan érzéssel, hogy na most meg akarom mutatni a világnak, hogy én vagyok a legjobb, ez viszont ott és akkor kevésbé volt meg bennem, mint legtöbbször. Akkor tudtam, hogy itt most egy pici mentális energia hiányzik, és mutatja, hogy nem vagyok annyira kipihenve talán, mint a többiek. Sajnos ez ilyen. Muszáj volt felkészülni a tavalyi évzáró rövid pályás világbajnokságra, nagyobb célom volt az, mint hogy ezen a vb-n jól ússzam, még akkor is, ha a budapesti rövid pályás volt. De örülök, hogy minden egyes számomat leúsztam, amiben neveztem; a 200 pillangót így sajnos nem tudtam leúszni, mert ott nem volt nevezési időm. Minden egyes számban tudtam döntőzni, ez nem nagyon mutatta azt, hogy fáradt vagyok, csak szimplán éreztem belül, hogy itt majd kell egy nagy pihenő, és az volt is most.

Három éve uralja a 200 hát mezőnyét. Meddig tolható ki ez a korszak? Egyáltalán mennyire fontos az, hogy ezt a sikersorozatot minél több évre lehessen nyújtani?

Fontos is, de nem is, mert nyilván nem lehet mindig nyerni, nem lehet folyamatosan a topon lenni, ezt láttuk Michael Phelpsnél is, aki „mindig ott volt”, de 2012-ben láttuk, hogy abbahagyta, és utána pihenőt vett, aztán visszajött, mert nem akart ilyen korán kiszállni az úszásból, és igaza is volt. Tehát még a legeslegeslegjobbak is van, hogy nem nyernek, és lehet, hogy nekem is el fog jönni majd ez a pillanat, hogy 200 háton megvernek, de én azt gondolom, ha most kikaptam volna 200 háton, sokkal értékesebb lett volna, mert tanultam volna belőle. Nagyon kevesen tudják, hogyan kell fenntartani egy nyerő szériát egy adott számban. Reméljük, hogy nekem sikerülni fog, de ez nehéz. És láttuk: sok hátúszó jön, sok fiatal tehetség van, nem csak én, akik odaérhetnek majd, de bízunk abban, hogy továbbra is én fogom nyerni majd a 200 hátat, amikor fontos: a 2027-es vb-n és a 2028-as olimpián.

A most induló szezonban mely számok lehetnek fókuszban?

A többi számot fogom kipróbálni a 200 háton kívül. Lehet, hogy nem is fogok elindulni 200 háton, de fontos, hogy ebben a számban Európa-bajnok még nem vagyok sem rövid, sem 50 méteres medencében. Szóval lehet, hogy azon lesz inkább a hangsúly, hogy kipróbáljam a 100 és a 200 pillangót, az 50 hátat, és ússzam a 100 hátat olyan szinten, hogy tudjak érmet szerezni úgy, mint 200 vegyesen vagy háton. Kíváncsi leszek, hogy mik azok a számok, amelyekben odaérhetek majd 2027-ben, 2028-ban a dobogóra a 200 háton kívül is. A 200 vegyest most kipróbáltam, de lehet, hogy az olimpián olyan program lesz, hegy nem fér össze majd a 200 háttal, tehát kellenek a plusz számok, hogy ne legyen ebből baj.

A Nemzeti Sportban megjelent, hogy a vegyes váltó miatt akár a mellúszás is jobban előtérbe kerülhet a következő éveidben. Mitől függ ez és mennyit lehet akár még mellen javítani?

Ez elsősorban attól függ, hogy ki akarnak-e állni a többiek is, mert nem egyedül úszom a váltót, hanem oda kell négy ember. A száz mellem valamiért "viccesen" jó lett ebben az évben, és ahogy megjött az erőm és fókuszáltam a 100 hátra, izmot pakolva magamra, a mellúszás magától is javult, és ranglistavezető időt úsztam ebben az évben egy olyan versenyen, amelyen nem voltam formában. Bízom abban, hogy ez még bőven tud javulni, szerintem egy másodpercet vagy másfelet. Egyéniben soha nem fogok elindulni mellen, szerintem már nincs is értelme.

Biztos ez?

Biztos. Van a pillangó, a hát és a vegyes, nem lehet minden egyes számot leúszni, és mellen azért bőven jobbak nálam még a sprint mellúszók, mert azért ahogy látjuk, a sprint mellúszó nagyjából csak a sprint mellett ússza és nem úszik más számokat. De ha a váltóra kellek, akkor én ott vagyok, és úszom az 58 másodpercet a repülőrajtommal.

Az egyébként megfordult a fejében, hogy valamikor, akár mondjuk egy országos bajnokságon vagy rövidpályás ob-n – ha belefér a programba a következő években – végigússza a teljes "étlapot"? Vagy ez nem Kós Hubertnek való kihívás?

Nekem való, a gyermek ob-n csináltam is annak idején, még ifin is, serdülőn is. Emlékeim szerint 13 arany volt a rekordom a váltóval együtt.

De azért a felnőtteknél ritkán csinálnak ilyeneket, Hosszú Katinka próbálkozott hasonlóval.

Igen, de 400-800-1500 gyorson esélyem sem lenne, még ha többiben igen is, persze az 50 gyors és az 50 pillangó sem az én versenyszámom, nagy meccs lenne. Az összes többi számban meccselhetnék az aranyért. Érdekes lenne, de maximum a 2028-as olimpia után.

Az Európa-bajnokság előtt milyen versenyekre fókuszál majd?



Világkupa-sorozat jön három héten át, végig Amerikában, közel hozzám, aminek örülök. Utána lesz egy rövid pályás Eb vagy egy US Open, ezt majd az edzőm eldönti, talán inkább az utóbbi, mert az a mi uszodánkban lesz Austinban, repülőre sem kellene ülni. Ezután visszatérek az egyetemi csapatomba, ahol megpróbálom megnyerni a csapat legjobb úszója címet, ami tavaly nem sikerült. Az egyetemi bajnokságot pedig meg kell nyerni Bobbal.

A világrekord 200 háton mennyire lesz cél?

Ez mindig cél. Amióta elkezdtem úszni ezt a számot, ezen gondolkodott Bob is, meg én is, meg azért sokan. Jó lenne, ha egy nap mind a három 200-as csúcsot én tartanám: rövid pályán, 50 méteres és 50 yardos medencében is. Erősödnöm kell még, dolgoznom. Amikor a legjobb formámban leszek, lehet, hogy meg tudom közelíteni a célomat.

Bő egy éve az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy a barátság még az úszásnál is fontosabb. Mennyire sikerült az elmúlt nagyjából egy évben fenntartani a baráti kapcsolatokat?

Sikerült, mert nyilván azért jó, hogy egy csapatban úszunk ezekkel az úszókkal, akik hasonlók hozzám. Nagyon jóban vagyok azokkal a fiúkkal Texasban, de nyilván Amerikában és Magyarországon is vannak barátok, utóbbiak keveset látnak engem, ilyen például Kovács Benedek, aki csak a fő versenyeken lát engem, de próbálok a távol lévő barátaimmal mindig beszélgetni és megtartani a kapcsolatot. Van, akivel Magyarországon nem tudok találkozni, van, akivel meg Amerikában. Ez ilyen.

Milyen állapotban lesz a versenyszezon kezdetére, nagyjából egy hónap múlva? A BVSC-ben Nagy Péter vezetőedző segítségével készült az elmúlt hetekben.

Bízom abban, hogy tudok versenyezni a legjobbakkal, az első Világkupa-verseny lesz most, ahol meccselhetek az aranyakért, mert bár pár aranyam volt már, de talán csak Budapesten. Rövid pályán sokkal többet fejlődtem, mint ahol három éve voltam. Hat számban fogok indulni, azokat a számokat keresem, ahol tudok versenyezni a legjobbakkal, esetleg még a 200 pillangót is megnézhetem rövid pályán, bár ebben inkább 50 méteres medencében vagyok jó. Fogok nézni ilyen számokat, mint a 100 vegyes, amit „ezer éve” nem úsztam, várom, hogy legyen egy jó meccs, egy jó verseny!