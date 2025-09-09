Megtisztelő feladatot kapott a Fradi Puskás-rajongó régi ismerőse

Puskás Ferenc egykori melbourne-i játékosa – aki Budapesten is hangsúlyozta, hogy nagy tisztelője az Aranycsapat egykori kapitányának – kedd délelőtt aláírta új szerződését a Nottingham Foresthez. A klub a válogatott mérkőzések miatt szünetben menesztette portugál edzőjét, Nuno Espírito Santót.

Az utód az ausztrál Ange Postecoglou, aki tavaly októberben a Tottenham Hotspur gárdáját vezette a Ferencváros ellen az Európa-ligában, sőt előtte, 2021 őszén a Celtic menedzsereként is meccselt kétszer a zöld-fehérek ellen.