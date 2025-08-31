Megszakadt Harry Kane közel hároméves sikersorozata

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a támadó a klubcsapatai (Tottenham Hotspur, majd Bayern München) és az angol válogatott hivatalos mérkőzésein 2022 óta valamennyi tizenegyesét értékesítette egészen most szerdáig, amikor is a német bajnoki címvédő színeiben a Wehen Wiesbaden ellen rontott. Kane kétszer is odaállt büntetőt rúgni, de csak az elsőt értékesítette, igaz, a bajor alakulat ezzel együtt, ha nehezen is, de 3–2-re megnyerte az összecsapást.

Kane második próbálkozásánál a harmadosztályú Wehen kapusa, Florian Stritzel védett. A csatár előző hasonló kudarca 2022. december 10-re nyúlik vissza, amikor is az Anglia–Franciaország (1–2) világbajnoki párharcban két kísérletéből az elsőt szintén sikerrel végezte el, a másodikat azonban kihagyta. Akkor Hugo Lloris hárította a lövését.

Az IFFHS írása szerint a megszakítás nélkül szerzett 31 góllal így is Harry Kane-é a világ leghosszabb ilyen jellegű sorozata a XXI. században.