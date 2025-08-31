ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Harry Kane, a Bayern München játékosa örül góljának a labdarúgó klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Bayern München - Flamengo mérkőzésen a floridai Miamiban 2025. június 29-én. A Bayern München 4-2-re győzött és a negyeddöntőbe jutott.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Megszakadt Harry Kane közel hároméves sikersorozata

Infostart / MTI

Harmincegy sikeres büntetőrúgásból álló sorozatának vetett véget az angol Harry Kane azzal, hogy elhibázott egy tizenegyest együttese, a Bayern München legutóbbi Német Kupa-meccsén – írta az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a támadó a klubcsapatai (Tottenham Hotspur, majd Bayern München) és az angol válogatott hivatalos mérkőzésein 2022 óta valamennyi tizenegyesét értékesítette egészen most szerdáig, amikor is a német bajnoki címvédő színeiben a Wehen Wiesbaden ellen rontott. Kane kétszer is odaállt büntetőt rúgni, de csak az elsőt értékesítette, igaz, a bajor alakulat ezzel együtt, ha nehezen is, de 3–2-re megnyerte az összecsapást.

Kane második próbálkozásánál a harmadosztályú Wehen kapusa, Florian Stritzel védett. A csatár előző hasonló kudarca 2022. december 10-re nyúlik vissza, amikor is az Anglia–Franciaország (1–2) világbajnoki párharcban két kísérletéből az elsőt szintén sikerrel végezte el, a másodikat azonban kihagyta. Akkor Hugo Lloris hárította a lövését.

Az IFFHS írása szerint a megszakítás nélkül szerzett 31 góllal így is Harry Kane-é a világ leghosszabb ilyen jellegű sorozata a XXI. században.

Kezdőlap    Sport    Megszakadt Harry Kane közel hároméves sikersorozata

labdarúgás

bayern münchen

német kupa

büntető

iffhs

harry kane

tizenegyes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Annyira sok víz hiányzik a talajból Magyarországon, hogy a pótlására másfél évig „ki kellene engedni” a teljes Tiszát Tiszabecsnél – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban. Idén közel húsz beruházás indul el a víz megtartása érdekében, ősszel pedig új aszálykezelési stratégia készül.
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnában az áldozatok döntő többségét már a drónok okozzák – Elérkezett a robotizált hadviselés kora

Ukrajnában az áldozatok döntő többségét már a drónok okozzák – Elérkezett a robotizált hadviselés kora

A modern hadviselés természete forradalmi átalakuláson esik át Ukrajnában, ahol a konfliktus egyre inkább két autonóm rendszer között zajlik, amelyek valós időben próbálnak túljárni a másik eszén. A katonai stratégiát és beszerzéseket felügyelő döntéshozóknak világszerte tanulmányozniuk kell az ottani fejleményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Degeszre keresik magukat a befektetők ebben a sportágban: te is kaszálhatsz!

Degeszre keresik magukat a befektetők ebben a sportágban: te is kaszálhatsz!

A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit which Russia's Vladimir Putin is also attending.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 09:40
Ízelítőben: F1, FTC, Liverpool – sport a tévében
2025. augusztus 30. 22:22
Egy félidő alatt összetörte az MTK az újpesti álmokat
×
×
×
×