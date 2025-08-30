ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat
Gera Dániel, a Diósgyőr (b) és Nagy Zsolt. a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Öngól és tizenegyes a Diósgyőr–Puskáson

Infostart / MTI

A házigazda Diósgyőr döntetlent játszott az előző idényben ezüstérmes Puskás Akadémiával a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójának szombati játéknapján. A hazaiak sorozatban harmadszor szereztek egy pontot saját közönségük előtt, míg a vendégek a mostani szezonban először játszottak döntetlent.

A Diósgyőr kezdte jobban a mérkőzést, s már az első valamirevaló helyzetéből előnybe került, köszönhetően a menteni igyekvő Maceiras öngóljának. A házigazdák a folytatásban is veszélyesebben játszottak, Szappanosnak többször is nagyot kellett védenie. Az első félidő középső harmadát hazai labdabirtoklás és küzdelem jellemezte, majd a vendégek fokozatosan átvették az irányítást. A hajrában beszorították ellenfelüket és Duarte távoli lövésével veszélyt is jelentettek a kapura, Sentic azonban hárított. A DVTK minden felcsúti próbálkozást hatástalanítani tudott, így előnnyel vonulhatott a pihenőre.

A szünet után szinte rögtön büntetőt harcolt ki a vendégcsapat, miután Esiti kézzel ért a labdába a 16-oson belül. A 11-est Nagy Zsolt értékesítette magabiztosan. Az egyenlítést követően mindkét csapat aktívan, gólra törően folytatta a játékot és mindkét kapu előtt kialakultak veszélyes helyzetek. A legnagyobb ezek közül Colley fejese volt a 75. percben, ezt azonban Sentic bravúrral a kapufára tolta. A hajrában a hazaiak ismét megszerezhették volna a vezetést, egy szabadrúgás után a kimozduló Szappanos ugyanis kiejtette a kezéből a labdát, de a kavarodás után a vendégek védelme kétszer is a gólvonalról hárított. Az utolsó percekben is a Diósgyőr állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez - bár Lukács a másik oldalon még eltalálta a kapufát -, de végül maradt a döntetlen.

