Labdarúgás: nagy változás a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően.

A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és tizenegyespárbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs.

A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.