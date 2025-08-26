ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd Izsó
Juhász Gréta (j) és a paraguayi Ada Miskinich Lugo az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság csoportkörének első fordulójában játszott Magyarország - Paraguay mérkőzésen a svédországi Helsingborgban 2023. november 30-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Egész szezonra kidőlt a 21-szeres magyar válogatott

Infostart / MTI

Térdszalagszakadás miatt várhatóan az egész szezonra elveszítette az Európa-bajnoki bronzérmes Juhász Grétát a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE.

A 21-szeres válogatott balátlövő pénteken, az MTK elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, a játékos csak Horváth Roland vezetőedző karjaiban tudta elhagyni a pályát. A diagnózist kedden a klub honlapján hozták nyilvánosságra.

Horváth kedden az MTI-nek elmondta: Juhásznak támadásban is fontos szerepe volt, védekezésben pedig abszolút alappillérnek számított. Hozzátette: jó lenne, ha tudnának igazolni valakit a posztjára, de egyelőre abban kell gondolnia, hogy házon belül oldják meg a helyettesítését – az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca, valamint Kövér Luca révén –, hiszen másfél hét múlva kezdődik számukra a bajnokság.

Hozzátette: „szakmailag elég nagy éket ütött belé” egyik kulcsjátékosának kiesése az idény rajtja előtt, de edzői pályafutása során már jó néhány ilyen helyzetet meg kellett oldania.

„Összességében jól sikerült a felkészülésünk, de Gréta sérülése átszabta a terveinket, és gyorsan alkotnunk kell valamit, hogy a feladatait meg tudja oldani valaki” – magyarázta.

