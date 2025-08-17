ARÉNA
Jonathan Levi, az FTC (b) és Georgii Arutiunian, a Puskás Akadémia (k) játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Szabadkozva alázta a Fradit a Felcsút edzője

Infostart

A Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt szerint kulcsfontosságú volt, hogy csapata átdolgozta a középpályás védekezését a címvédő Ferencváros otthonában szombaton 2-1-re megnyert mérkőzésen a labdarúgó Fizz Ligában.

A felvidéki szakember a találkozó után az M4 Sportnak arról beszélt, a Groupama Arénában minden együttesre nagy nyomás helyeződik, de sikerült ennek ellenállniuk, a második félidőre pedig az átdolgozás után feljavult együttese védekezése a középpályán.

"A második ütemben érkező hazai játékosok sokszor kerültek gólhelyzetbe, de az első félidőben Szappanos a bravúrjaival megtartotta a csapatot" - dicsérte a több nagy védést bemutató hálóőrt a tréner.

Hornyák hozzátette, a nehéz első negyedóra után egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, összességében pedig úgy érzi, együttese megérdemelten nyert.

"Az elején sokat hibáztunk a védekezésnél, de ne felejtsük el, hogy

a nyáron több kulcsember távozott,

Levi utódját még mindig keressük. Van, aki sosem nyer itt, én örülök, hogy ez már nekem háromszor összejött." - zárta a szakember, akinek együttese jelenleg az első helyen áll a tabellán.

Robbie Keane azt emelte ki, hogy az első 15 perc után lehetett volna akár 3-0 is az állás a Ferencvárosnak, s ezen a szinten ki kell használni a helyzeteiket.

"A tizenhatoson belül sokat hibáztunk, a sajátunkban túlságosan szabadon hagytuk az ellenfél játékosait. Azt gondolom, hogy a sok változtatás ellenére is mi voltunk a jobb csapat, az eredmény mégis ez lett" - fogalmazott az ír tréner, aki tíz helyen változtatott legutóbbi kezdőcsapatán.

A vezetőedző elmondta, a találkozó után azt kérte a játékosaitól, hogy a másnapi edzésre ne lehajtott fejjel érkezzenek, mert a játékukkal nem volt probléma, ráadásul kedden újra fontos mérkőzés vár rájuk az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában.

"Lehet, hogy még nem nyertem a Puskás Akadémia ellen, de legutóbb mi lettünk a bajnokok. Bármikor ezt választanám" - válaszolta arra a felvetésre Keane, miszerint ez volt a harmadik összecsapása a felcsútiak ellen, s egy döntetlen mellett már két vereség a mérlege.

labdarúgás

ftc

hornyák zsolt

pfla

